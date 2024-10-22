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Глава МЧС на затопленных территориях в Баку

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15:32 2140

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана принимает все необходимые меры безопасности для ликвидации последствий, вызванных интенсивными осадками в Баку и в Апшеронском районе, сообщили в министерстве.

Согласно сообщению, 22 октября министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров побывал на затопленных территориях.

Министр ознакомился на месте с проделанной работой, дал соответствующие поручения.

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