Глава МЧС на затопленных территориях в Баку
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Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана принимает все необходимые меры безопасности для ликвидации последствий, вызванных интенсивными осадками в Баку и в Апшеронском районе, сообщили в министерстве.
Согласно сообщению, 22 октября министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров побывал на затопленных территориях.
Министр ознакомился на месте с проделанной работой, дал соответствующие поручения.
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