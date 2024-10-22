USD 1.7000
EUR 1.8395
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Новость дня
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды

Дожди в Баку обратят во благо обществу

15:51 2071

В проекте «Генеральный план Баку – 2040» предусмотрено разделение дождевых дренажных трубопроводов и бытовых канализационных систем, а также организация сбора и повторного использования дождевых вод.

Согласно проекту, дождевые воды будут направляться через трубы в центральную систему, откуда они будут собираться в подземных резервуарах. Затем дождевые воды пройдут процессы фильтрации и стерилизации, после чего будут направлены на использование в производственных нуждах и для полива.

В настоящее время некоторые коллекторы дождевой и канализационной систем управляются одной системой, что приводит к многократным перегрузкам существующих канализационных систем. Однако реализация нового проекта создаст возможности для минимизации существующих проблем и использования дождевых вод в направлении увеличения водных ресурсов.

Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
15:23 3153
Глава МИД Ирана: Все соседи отказали Израилю
Глава МИД Ирана: Все соседи отказали Израилю
11:48 5149
Глава МЧС на затопленных территориях в Баку
Глава МЧС на затопленных территориях в Баку фото
15:32 2144
Украинские войска продолжают отступать
Украинские войска продолжают отступать
14:25 3303
Антошка, давай копать картошку…
Антошка, давай копать картошку… главная тема
13:42 2941
Китай обваливает европейские рынки
Китай обваливает европейские рынки наш комментарий; все еще актуально
02:40 10146
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Баку потушен
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Баку потушен обновлено 14:16
14:16 4835
Иванишвили готовит мощный митинг в Тбилиси
Иванишвили готовит мощный митинг в Тбилиси
14:04 2135
Проект примут, деньги выделят, а на выходе не получится ничего
Проект примут, деньги выделят, а на выходе не получится ничего что там у соседей
13:12 3288
Макрон вдребезги
Макрон вдребезги горячая тема
02:22 10187
Эльдар Азизов обвиняет дождь и стройматериалы
Эльдар Азизов обвиняет дождь и стройматериалы видео
13:38 4333

ЭТО ВАЖНО

Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
15:23 3153
Глава МИД Ирана: Все соседи отказали Израилю
Глава МИД Ирана: Все соседи отказали Израилю
11:48 5149
Глава МЧС на затопленных территориях в Баку
Глава МЧС на затопленных территориях в Баку фото
15:32 2144
Украинские войска продолжают отступать
Украинские войска продолжают отступать
14:25 3303
Антошка, давай копать картошку…
Антошка, давай копать картошку… главная тема
13:42 2941
Китай обваливает европейские рынки
Китай обваливает европейские рынки наш комментарий; все еще актуально
02:40 10146
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Баку потушен
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Баку потушен обновлено 14:16
14:16 4835
Иванишвили готовит мощный митинг в Тбилиси
Иванишвили готовит мощный митинг в Тбилиси
14:04 2135
Проект примут, деньги выделят, а на выходе не получится ничего
Проект примут, деньги выделят, а на выходе не получится ничего что там у соседей
13:12 3288
Макрон вдребезги
Макрон вдребезги горячая тема
02:22 10187
Эльдар Азизов обвиняет дождь и стройматериалы
Эльдар Азизов обвиняет дождь и стройматериалы видео
13:38 4333
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться