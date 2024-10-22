Дожди в Баку обратят во благо обществу

В проекте «Генеральный план Баку – 2040» предусмотрено разделение дождевых дренажных трубопроводов и бытовых канализационных систем, а также организация сбора и повторного использования дождевых вод.

Согласно проекту, дождевые воды будут направляться через трубы в центральную систему, откуда они будут собираться в подземных резервуарах. Затем дождевые воды пройдут процессы фильтрации и стерилизации, после чего будут направлены на использование в производственных нуждах и для полива.

В настоящее время некоторые коллекторы дождевой и канализационной систем управляются одной системой, что приводит к многократным перегрузкам существующих канализационных систем. Однако реализация нового проекта создаст возможности для минимизации существующих проблем и использования дождевых вод в направлении увеличения водных ресурсов.