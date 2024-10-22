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Автобусам в Баку пришлось изменить маршрут

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Проливные дожди в Баку привели к заполнению туннелей водой, что стало причиной изменений в графике работы регулярных автобусных маршрутов, заявили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, маршрутная линия №191 работает по маршруту: К.Караев - Сураханское районное управление Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу; маршрутная линия №161: Говсан – по Говсан-Зыхскому шоссе, в направлении Сураханы.

Маршрутные автобусы, выезжающие из станции метро «Кероглу», продолжают свою работу от выхода станции «Кероглу» по проспекту Дарнагюль, минуя территорию Бакинского олимпийского стадиона. Изменения внесены с целью обеспечения безопасности пассажиров, сообщили в агентстве.

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