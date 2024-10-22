Пезешкиан в Казани хочет покончить с гегемонией США
15:57 979
Сотрудничество государств-членов БРИКС «способно положить конец тоталитаризму США», заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«Главы государств, которые примут участие в этом саммите, представят свой взгляд на БРИКС. Эта поездка может затмить американский однополярный мир. БРИКС - это путь к выходу из американского тоталитаризма», - сказал Пезешкиан в преддверии своего вылета в Казань.
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