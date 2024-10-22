Зеленский подписал закон, позволяющий арестовать Путина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда. Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады.

Напомним, этот документ должен привести в соответствие национальное законодательство Украины к Римскому статуту. В частности, уточнить терминологию и определить наказание за такие преступления, как геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии.

Также предусматриваются изменения в процедуре расследования уголовного производства и четкие механизмы обеспечения сотрудничества с Международным уголовным судом.

Римский статут подписали 137 государств мира, включая Украину, но ратифицировали только 124.

17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина по запросу прокурора МУС Карима Хана. В отношении действующего президента России были выдвинуты обвинения в военном преступлении - незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию в ходе вторжения России в Украину.