Названа причина смерти Фетхуллаха Гюлена
16:22 1434
83-летний лидер террористической организации FETÖ Фетхуллах Гюлен умер естественной смертью, написал в своем аккаунте в социальных сетях его лечащий врач, сотрудник Медицинского центра Колледжа Святого Луки (США), доктор Дуглас Деглер.
«Ф.Гюлен находился здесь на стационарном лечении и наблюдался мультидисциплинарной командой», - заявил врач.
Отмечается, что лидер FETÖ пробыл в больнице четыре дня.
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