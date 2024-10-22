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Зеленский: «У Украины нет оружия, которое остановит Путина»

обновлено 17:12
17:12 869

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о решении его страны отказаться от ядерного оружия. Он выразил свое недовольство отсутствием надлежащих гарантий безопасности. Об этом глава украинского государства рассказал во время встречи с журналистами после переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином.

Зеленский отметил, что Украина много лет назад отдала весь свой ядерный арсенал, рассчитывая на вступление в НАТО.

«Мы действительно в свое время отдали все наше ядерное оружие. Это было много лет назад. Мы должны были обменяться на НАТО. Это мое мнение. Я поделился им с Байденом и с Трампом. Вот почему я сказал, что не могу понять, где справедливость в отношении Украины», - заявил президент.

Он подчеркнул, что Украина отдала оружие, но не получила обещанной безопасности.

«Мы отдали ядерное оружие. Мы не получили НАТО. И можете ли вы, я спросил их, можете ли вы назвать мне других союзников или другой «зонтик безопасности» или что-то подобное, какие-то меры безопасности и гарантии для Украины, которые будут соизмеримы с НАТО. Никто не может мне сказать. Поэтому это мои аргументы», - отметил Зеленский.

Президент также четко заявил, что Украина не просит возвращения ядерного оружия, но нуждается во вступлении в НАТО, чтобы иметь возможность защититься от агрессии России.

«Мы отдали, но ничего не получили взамен. И мы получили только полномасштабную войну и много жертв, поэтому на сегодня у нас есть только один выход. Поэтому нам нужна НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина», - подытожил Зеленский.

*** 16:56

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев требует приглашения в НАТО в международно признанных границах и отказывается обсуждать членство в обмен на оккупированные территории. Он отметил, что большинство стран НАТО поддерживает эту инициативу.

Зеленский также подчеркнул, что Россия не испытывает проблем с человеческими ресурсами, несмотря на растущее число граждан, выступающих против войны.

Украина, по его словам, не планирует возвращать ядерное оружие, но нуждается в «зонтике безопасности».

Зеленский также подтвердил неофициальную информацию о присутствии военных из Северной Кореи на украинских территориях. По его словам, речь пока идет об офицерах и техническом персонале, но вскоре, добавил он, его может сменить воинский контингент.

Украинский лидер подчеркнул, что Пхеньян отправляет своих военных в Украину из-за финансовой поддержки со стороны России, это связано с экономическими трудностями КНДР.

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