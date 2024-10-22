Россия пообещала отправить силовиков в Беларусь

Россия окажет Беларуси «помощь» в случае «попыток дестабилизации» ситуации в республике в ходе президентских выборов в 2025 году, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

«Если потребуется, то Россия в рамках своих обязательств, безусловно, окажет помощь и поддержку, о которой нас попросит наш ближайший союзник и стратегический партнер», — сказал Грызлов.

При этом он выразил уверенность, что белорусским правоохранительным органам и спецслужбам не потребуется помогать «на земле», поскольку они «прекрасно справляются со своими задачами». Также Грызлов напомнил, что Москва «в режиме реального времени» передает данные Минску о потенциальных угрозах. Он не исключил, что во время выборов президента в Беларуси «могут быть организованы провокации».

«О возможных акциях такого рода в преддверии выборов предупреждал и глава белорусского государства, и руководители силовых структур. Сам по себе этот факт говорит о том, что правоохранительные ведомства Беларуси прекрасно осведомлены о готовящихся провокациях. А раз осведомлены — значит, готовы», — добавил Грызлов.