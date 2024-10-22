USD 1.7000
EUR 1.8395
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Новость дня
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды

ВСУ признали прорыв России

17:28 351

Россиянам удалось продвинуться вглубь украинской обороны возле города Часов Яр, но ситуация остается контролируемой. Сейчас о потере города речь не идет, сообщил в эфире телемарафона представитель пресс-службы 24-й Отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак.

"К сожалению, врагу удалось вклиниться в нашу линию обороны, но о критическом провале и потере Часов Яра речь не идет. Сейчас продолжаются ожесточенные бои", - сообщил он.

В 24-й бригаде отмечают, что ситуация вокруг города была напряженной в течение нескольких последних недель: россияне ежедневно штурмовали позиции украинских защитников. Однако на этот раз им на руку сыграла погода, говорит представитель бригады.

"Днем солнце, ночью и вечером идет дождь, поэтому был сильный туман и оккупанты использовали в очередной раз изменение погоды в свою пользу, чтобы перейти канал. Сейчас он заблокирован, продолжается работа по локализации и сейчас все силы бригады настроены на то, чтобы уничтожать оккупанта в том квадрате, где он сейчас заблокирован", - рассказал военнослужащий.

По словам Петричака, на этом участке фронта россияне кратно превосходят украинских бойцов по численности, ведут постоянные обстрелы из артиллерии, запускают ракеты и сбрасывают авиабомбы.

Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
15:23 3168
Глава МИД Ирана: Все соседи отказали Израилю
Глава МИД Ирана: Все соседи отказали Израилю
11:48 5155
Глава МЧС на затопленных территориях в Баку
Глава МЧС на затопленных территориях в Баку фото
15:32 2152
Украинские войска продолжают отступать
Украинские войска продолжают отступать
14:25 3316
Антошка, давай копать картошку…
Антошка, давай копать картошку… главная тема
13:42 2945
Китай обваливает европейские рынки
Китай обваливает европейские рынки наш комментарий; все еще актуально
02:40 10148
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Баку потушен
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Баку потушен обновлено 14:16
14:16 4841
Иванишвили готовит мощный митинг в Тбилиси
Иванишвили готовит мощный митинг в Тбилиси
14:04 2139
Проект примут, деньги выделят, а на выходе не получится ничего
Проект примут, деньги выделят, а на выходе не получится ничего что там у соседей
13:12 3296
Макрон вдребезги
Макрон вдребезги горячая тема
02:22 10191
Эльдар Азизов обвиняет дождь и стройматериалы
Эльдар Азизов обвиняет дождь и стройматериалы видео
13:38 4340

ЭТО ВАЖНО

Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
15:23 3168
Глава МИД Ирана: Все соседи отказали Израилю
Глава МИД Ирана: Все соседи отказали Израилю
11:48 5155
Глава МЧС на затопленных территориях в Баку
Глава МЧС на затопленных территориях в Баку фото
15:32 2152
Украинские войска продолжают отступать
Украинские войска продолжают отступать
14:25 3316
Антошка, давай копать картошку…
Антошка, давай копать картошку… главная тема
13:42 2945
Китай обваливает европейские рынки
Китай обваливает европейские рынки наш комментарий; все еще актуально
02:40 10148
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Баку потушен
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Баку потушен обновлено 14:16
14:16 4841
Иванишвили готовит мощный митинг в Тбилиси
Иванишвили готовит мощный митинг в Тбилиси
14:04 2139
Проект примут, деньги выделят, а на выходе не получится ничего
Проект примут, деньги выделят, а на выходе не получится ничего что там у соседей
13:12 3296
Макрон вдребезги
Макрон вдребезги горячая тема
02:22 10191
Эльдар Азизов обвиняет дождь и стройматериалы
Эльдар Азизов обвиняет дождь и стройматериалы видео
13:38 4340
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться