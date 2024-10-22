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Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Новость дня
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды

Северокорейские пилоты будут бомбить украинские города

17:46 1821

КНДР, наряду с сухопутными войсками, отправила России своих пилотов для управления российской военной авиацией, пишет Newsweek.

Это может быть связано с катастрофической нехваткой личного состава ВВС. В таком случае это станет первым зарубежным развертыванием боевых летчиков КНДР со времен войны во Вьетнаме. Они также действовали в Сирии и Египте во время войны Судного дня 1973 года.

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Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды фото; видео; обновлено 16:26
16:26 18092
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Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
15:23 5162
Глава МИД Ирана: Все соседи отказали Израилю
Глава МИД Ирана: Все соседи отказали Израилю
11:48 5978
Глава МЧС на затопленных территориях в Баку
Глава МЧС на затопленных территориях в Баку фото
15:32 3442
Украинские войска продолжают отступать
Украинские войска продолжают отступать
14:25 4426
Китай обваливает европейские рынки
Китай обваливает европейские рынки наш комментарий; все еще актуально
02:40 10601
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Баку потушен
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Баку потушен обновлено 14:16
14:16 5468
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