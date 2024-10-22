Северокорейские пилоты будут бомбить украинские города

КНДР, наряду с сухопутными войсками, отправила России своих пилотов для управления российской военной авиацией, пишет Newsweek.

Это может быть связано с катастрофической нехваткой личного состава ВВС. В таком случае это станет первым зарубежным развертыванием боевых летчиков КНДР со времен войны во Вьетнаме. Они также действовали в Сирии и Египте во время войны Судного дня 1973 года.