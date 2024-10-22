В российском университете будут изучать «западную сатанинскую цивилизацию»

В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) под руководством консервативного философа и идеолога «русского мира» Александра Дугина разработали курс по «вестернологии» для изучения «западной сатанинской цивилизации», обратила внимание «Новая газета. Европа».

Сам Дугин заявил, что России необходимо перестать воспринимать Запад как «субъект», который «изучает нас» и «проникает внутрь нашего сознания», и начать изучать его как «объект».

«Западоведение сегодня необходимо. Может быть, термин «вестернология» более благозвучен. Но смысл тот же. Мы должны изучать Запад как объект, симметрично Востоку. А субъектом должны быть мы сами. Русским субъектом. И познание России и всего русского — это самопознание», — написал Дугин в своем телеграм-канале.

По его словам, в России привыкли считать «Восток объектом, а Запад — субъектом». Он пояснил, что в России привыкли смотреть на вещи глазами Запада, что лишает русскую науку субъективности, «превращая нашу страну в полу-Запад, недо-Запад, в вечно догоняющую Запад идентичность».

«Западная цивилизация не просто не является общечеловеческой, но в современном ее состоянии она деструктивна и токсична, вплоть до того, что заслужила определение «сатанинской», — заключил философ.

Курс запущен в рамках Высшей политической школы имени Ивана Ильина, которой руководит Дугин.