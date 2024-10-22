Посла Германии вызвали в МИД России и напомнили о ГДР

Посол Германии Александр Ламбсдорфф вызван в МИД России, ему заявлен «протест» в связи с созданием штаба морского командования НАТО на востоке страны.

«В Вашингтоне, Брюсселе и Берлине должны отдавать себе отчет в том, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР будет иметь самые негативные последствия и не останется без соответствующего ответа с российской стороны», - заявили послу в МИД России.

Ранее Министерство обороны Германии сообщало о создании штаба для координации действий Военно-морских сил НАТО в Балтийском море на случай войны с Россией.