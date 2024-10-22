Представители Миннауки и Генпрокуратуры встретились со студентами Карабахского университета

Основной целью встречи, на которой присутствовали студенты факультетов права, истории и международных отношений, была организация совместных мероприятий и расширение взаимного сотрудничества в направлении поддержки образования молодых людей, желающих в будущем работать в органах прокуратуры.

Ректор Карабахского университета Шахин Байрамов поприветствовал участников мероприятия и обратил внимание на приоритеты, поставленные перед университетом руководством страны. Он подчеркнул, что создание полезных партнерских отношений для обеспечения развития студентов является одной из целей университета, и сотрудничество с Генеральной прокуратурой в этом направлении очень важно.

Принимавший участие во встрече руководитель аппарата Министерства науки и образования Метин Керимли рассказал об инициативах по развитию юридического образования. Глава ведомства отметил, что сфера права постоянно развивается. Важно адаптироваться к требованиям и инновациям, возникающим в результате этого развития. Метин Керимли подчеркнул, что для того, чтобы стать профессиональным специалистом, студенты, помимо научно-теоретических знаний, должны приобрести соответствующие коммуникативные навыки.