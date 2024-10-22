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Представители Миннауки и Генпрокуратуры встретились со студентами Карабахского университета

18:08 488

22 октября представители Министерства науки и образования и Генеральной прокуратуры Азербайджана встретились со студентами Карабахского университета.

Основной целью встречи, на которой присутствовали студенты факультетов права, истории и международных отношений, была организация совместных мероприятий и расширение взаимного сотрудничества в направлении поддержки образования молодых людей, желающих в будущем работать в органах прокуратуры.

Ректор Карабахского университета Шахин Байрамов поприветствовал участников мероприятия и обратил внимание на приоритеты, поставленные перед университетом руководством страны. Он подчеркнул, что создание полезных партнерских отношений для обеспечения развития студентов является одной из целей университета, и сотрудничество с Генеральной прокуратурой в этом направлении очень важно.

Принимавший участие во встрече руководитель аппарата Министерства науки и образования Метин Керимли рассказал об инициативах по развитию юридического образования. Глава ведомства отметил, что сфера права постоянно развивается. Важно адаптироваться к требованиям и инновациям, возникающим в результате этого развития. Метин Керимли подчеркнул, что для того, чтобы стать профессиональным специалистом, студенты, помимо научно-теоретических знаний, должны приобрести соответствующие коммуникативные навыки.

В свою очередь, начальник управления организации и контроля реализации Генеральной прокуратуры Турал Асланов высказал свои предложения относительно возможностей карьерного роста и сотрудничества в области научных исследований. Он обратил внимание на то, что для студентов предусмотрены стажировки в органах прокуратуры и других учреждениях. Турал Асланов добавил, что этот процесс можно запланировать для студентов Карабахского университета на ближайшие учебные годы.

Встреча продолжилась в формате вопросов и ответов.

Далее представители ведомств и Карабахского университета обсудили перспективы сотрудничества в формате трехсторонней встречи. На встрече состоялся обмен идеями об опыте и карьерных возможностях студентов Карабахского университета в структурных подразделениях Генеральной прокуратуры, проведении сотрудниками прокуратуры семинаров, вебинаров и тренингов для студентов, проведении совместных научных исследований на актуальные темы и т.д.

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