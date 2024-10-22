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Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Новость дня
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды

Польша выгоняет российских дипломатов

18:13 1435

Польша приняла решение закрыть генконсульство России в городе Познань после вероятной диверсии, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

По словам министра, все сотрудники генконсульства будут признаны нежелательными лицами на территории Польши.

Вчера Сикорский сообщил о задержании диверсанта, который обвиняется в поджогах во Вроцлаве по указанию российских спецслужб.

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Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
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Глава МЧС на затопленных территориях в Баку
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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Баку потушен
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Баку потушен обновлено 14:16
14:16 5470
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