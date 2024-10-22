Польша выгоняет российских дипломатов

Польша приняла решение закрыть генконсульство России в городе Познань после вероятной диверсии, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

По словам министра, все сотрудники генконсульства будут признаны нежелательными лицами на территории Польши.

Вчера Сикорский сообщил о задержании диверсанта, который обвиняется в поджогах во Вроцлаве по указанию российских спецслужб.