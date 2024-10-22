Польша выгоняет российских дипломатов
18:13 1435
Польша приняла решение закрыть генконсульство России в городе Познань после вероятной диверсии, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.
По словам министра, все сотрудники генконсульства будут признаны нежелательными лицами на территории Польши.
Вчера Сикорский сообщил о задержании диверсанта, который обвиняется в поджогах во Вроцлаве по указанию российских спецслужб.
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