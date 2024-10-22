Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью?

После победы Азербайджана в 44-дневной Карабахской войне в регионе Южного Кавказа начались тектонические изменения, которые привели к тому, что Индия, до этого практически не интересовавшаяся регионом, стала в нем новым геополитическим игроком. Считая трехстороннее военно-стратегическое партнерство Азербайджана, Турции и Пакистана угрозой своим интересам, в Дели начали стремительно сближаться с Ереваном в военной, политической и сфере безопасности. В итоге Индия стала главным поставщиком оружия Армении, практически вытеснив с этого рынка Россию. За последние два года Ереван заказал у Дели оружие на миллиарды долларов и при активной поддержке своего нового партнера стремится реформировать свою армию.

Присутствие Индии в регионе не ограничивается только военным и техническим сотрудничеством с Арменией. В статье аналитического центра Observer Research Foundation, расположенного в Дели и близкого к индийскому правительству, отмечается, что тесное сотрудничество с Ереваном осуществляется и в области разведки. Аналитики считают, что подобное взаимодействие может «помочь реализовать весь потенциал отношений между Индией и Арменией». В статье также отмечается, что в результате агрессии против Украины региональное влияние России, которая была «традиционным гарантом безопасности» Южного Кавказа, сократилось. В последующем многостороннем противостоянии за контроль в региональной геополитике Армения стремится пересмотреть свою стратегическую позицию, отойдя от своей постсоветской идентичности. Подобный сдвиг подтвердил необходимость большего разнообразия стратегических партнеров для Еревана, и Индия пользуется доверием Армении. Двустороннее оборонное сотрудничество начало укрепляться с 2020 года. В этом контексте тесные связи с Индией в области безопасности, особенно в сфере разведки, приобретают особое значение. «Обмен разведданными по конкретным вопросам позволит достичь двух ключевых общих целей. Во-первых, это может придать больший вес двусторонним отношениям. Во-вторых, позволит политикам обеих стран определить области сближения, возможности и угрозы в рамках партнерства в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — отмечают в Observer Research Foundation.

Далее индийский мозговой центр пишет, что в конце 2022 года правительство Армении начало реструктуризацию и реформирование своего разведывательного сообщества, уделяя особое внимание Службе национальной безопасности (СНБ). Такие изменения обусловлены как желанием обеспечить больший надзор за разведкой, так и стремлением дать отпор предполагаемой российской подрывной деятельности. Изменения предполагают возросший потенциал для более тесного индийско-армянского сотрудничества в сфере разведки. «Самым значительным изменением стало формирование Службы внешней разведки (СВР) в 2022 году. Создание СВР отражает желание Армении диверсифицировать свои стратегические партнерства в условиях меняющегося регионального порядка. Формирование новой внешней разведывательной службы, свободной от исторического и культурного багажа, было обусловлено разочарованием в связи с неспособностью России обеспечить безопасность территории Армении во второй Карабахской войне и опасениями по поводу укоренившихся агентов Москвы», — отмечают индийские аналитики. Далее Observer Research Foundation пишет, что потенциальное сотрудничество может включать подписание меморандумов о взаимопонимании для обмена разведданными. В статье также отмечается, что реформы в разведывательном сообществе Армении также расширяют возможности Индии по укреплению своих позиций в качестве партнера Армении в области разведки. Хотя эти реформы указывают на отход от российского влияния, геостратегические обстоятельства требуют сохранения некоторых каналов обратной связи между армянскими и российскими разведывательными службами. Более тесное сотрудничество в области разведки с Индией позволило бы Армении проводить реформы в своем внутреннем разведывательном сообществе.

«Армения, стремящаяся стать региональным технологическим центром, ищет в Индии экспертные знания, материальные ресурсы, а также производственные и проектные мощности в стратегически важных секторах, таких как полупроводники и космические технологии. Аналогичным образом индийские компании стремятся использовать быстрорастущий, но относительно неиспользованный внутренний рынок технологий Армении. Обеспечение развития новых технологий и двустороннего сотрудничества в этой области является ключевым, а сотрудничество в сфере разведки является важнейшим инструментом в этом сотрудничестве», — отмечается в статье. Индийский мозговой центр также подчеркивает, что расширение сотрудничества между Индией и Арменией в сфере разведки может быть реализовано только в контексте общих угроз внешней безопасности. В это число входит и стратегическая ось Турция-Пакистан и ее влияние на Южный Кавказ. В статье говорится, что появление оси Турция-Пакистан-Азербайджан совпало с развитием отношений между Индией и Арменией. Близкие отношения Турции с Пакистаном, а также поддержка Анкарой позиции Исламабада по кашмирскому вопросу ухудшили отношения между Анкарой и Дели. В свою очередь, Пакистан всегда поддерживал позицию Азербайджана по карабахскому вопросу и никогда не устанавливал дипломатических отношений с Арменией. Индия же, напротив, начала выстраивать тесные связи с Арменией против Пакистана, Турции и Азербайджана. Observer Research Foundation отмечает, что нынешние отношения между Индией и Арменией создают благоприятную основу для сотрудничества между внешними разведывательными службами двух стран и обмена информацией.

Как отмечает индийский аналитический центр, еще одной областью сотрудничества в области разведки являются вопросы региональной взаимосвязанности, которые играют все большую роль в двусторонних отношениях безопасности. «Индия все больше стремится уменьшить свою экономическую и транзитную зависимость от Турции и турецких союзников, таких как Азербайджан, проектируя Армению в качестве альтернативного транзитного узла в таких проектах как международный транспортный коридор Север-Юг, который связывает Индию с европейскими рынками. Такие договоренности принесли экономические выгоды как Индии, так и Армении, при этом Индия использовала свои инвестиции в порт Чабахар в Иране для содействия армянской торговле через судоходные пути. Это также подрывает способность Турции использовать свое геостратегическое влияние в качестве транзитного узла в регионе. На этом фоне жизненно важно, чтобы сотрудники индийской и армянской разведки регулярно взаимодействовали по стратегическим проблемам», — отмечается в статье. Как видно из статьи, близкий к индийскому правительству мозговой центр не скрывает, что сотрудничество с Арменией в области разведки будет направлено против Пакистана и Турции, а также против их деятельности в регионе. Иными словами, Индия заинтересована в установлении разведывательного сотрудничества с Арменией против союзников Азербайджана. Индия обладает разведывательным сообществом, состоящим из нескольких структур, включая космическую разведку.

Важно отметить, что индийская разведка за последние годы проводит операции, направленные на преследование и физическое устранение сикхских сепаратистов за пределами Индии. Пристальное внимание к операциям индийских спецслужб возникло после ликвидации сикхского сепаратиста Хардипа Сингха Ниджара в Канаде 18 июня 2023 года. Правительство Индии стремится любой ценой предотвратить создание независимого государства Халистан на территории индийского штата Пенджаб, устраняя угрозы своей территориальной целостности даже за границей. Еще одной важной целью индийских спецслужб является Пакистан. Дели обвиняет Пакистан в создании на его территории учебных лагерей для сикхских повстанцев и их подготовке. По заявлениям официальных лиц Пакистана, разведка Индии регулярно совершает теракты на их территории с конца 1980-х годов. Например, 16 июля 2000 года в пакистанском городе Хайдарабад индийские спецслужбы заложили самодельное взрывное устройство в поезде, в результате чего погибли девять человек. По горячим следам власти Пакистана задержали трех исполнителей, которые признались в работе на внешнюю разведку Индии.