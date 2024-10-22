Борьба Турции с FETO до полной ее ликвидации

«Мы будем решительно продолжать борьбу с FETO до тех пор, пока она не будет уничтожена. Будем преследовать ее повсеместно, где бы участники FETO ни находились», - сказал турецкий лидер на встрече в Анкаре с представителями правящей Партии справедливости и развития.

Накануне близкий к Гюлену портал Herkul и турецкие телеканалы сообщили о смерти Гюлена 20 октября в клинике в штате Пенсильвания (США). Эту информацию журналистам затем подтвердил глава МИД Турции Хакан Фидан, сославшись на данные спецслужб.

Власти Турции обвиняют Гюлена в подготовке к попытке переворота в июле 2016 года. В результате двухдневного противостояния тогда погибли более 250 человек, 2,2 тыс. получили ранения. В Анкаре неоднократно требовали от США выдачи Гюлена, а также заявляли, что будут преследовать сторонников FETO до тех пор, пока последний из них не будет привлечен к ответственности.