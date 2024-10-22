Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии

Автор публикации отмечает, что в течение многих лет ЕС был уверен, что его либеральная демократическая повестка дня в конце концов отведет Грузию и Молдову от орбиты Кремля на Запад.

Россия постепенно одерживает верх в борьбе с Евросоюзом за влияние на Молдову и Грузию, пишет влиятельное американское издание Politico, анализируя выборы в этих двух странах.

«Выборы на этой неделе свидетельствуют о том, что это оптимистическое видение ЕС становится все более неопределенным», - говорится в статье.

В воскресенье, 20 октября, Молдова с минимально возможным количеством голосов проголосовала за членство в ЕС - 50,4% избирателей «за». Автор статьи ссылается на многочисленные заявления о том, что Россия смогла «купить» значительное количество молдавских избирателей, и только чудом пророссийский лагерь не одержал победу. Вместо того чтобы продемонстрировать единство страны, голосование создало новую опасную линию разграничения и убедило Кремль, что стоит попробовать расшатывать результат, отмечает издание.

Правящая партия «Грузинская мечта», которая, как ожидается, победит в субботу на выборах в Грузии, намерена придерживаться нелиберальной программы, которая сделает невозможным членство этой страны в ЕС, пишет Politico.

«Пришло время западным политикам осознать тот факт, что война России не ограничивается только Украиной - она направлена на борьбу с демократическим миром в любом месте, на которое Москва считает, что может повлиять. И хотя европейские и американские чиновники, которые не склонны к риску, думают категориями индивидуальной тактики, у (президента РФ Владимира) Путина есть целая стратегия, которую он использует, чтобы попытаться победить», - сказала эксперт вашингтонского Фонда защиты демократий Ивана Страднер.