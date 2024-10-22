Посмертные мемуары Навального вышли на 26 языках

В США автобиографию Навального издает Knopf. В издательстве ранее рассказали, что книгу политик писал сам, а некоторые ее части он диктовал своим соратникам. Большую часть мемуаров он написал в Германии, где находился на лечении после отравления «Новичком». Вдова оппозиционера Юлия Навальная занималась доработкой книги.

Мемуары российского оппозиционного политика Алексея Навального «Патриот» поступили в продажу в 36 странах сразу на 26 языках. Стартовый тираж печатной версии на английском языке – полмиллиона экземпляров. Ее также можно приобрести в интернет-магазинах.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, в первый день она возглавила топ американского и английского Amazon.

«Медуза» пишет, что книга состоит из двух частей. Первая часть, занимающая около двух третей, — это автобиография политика. Он рассказывает о своем детстве, формировании политических взглядов, разочаровании в первом президенте РФ Борисе Ельцине, который упустил возможность для превращения России в демократическую страну, вступлении в партию «Яблоко» и выходе из нее, о развитии карьеры независимого политика и преследовании со стороны российских властей.

Вторая часть — тюремный дневник, в котором Навальный фиксировал быт в СИЗО и колонии. Первая запись в дневнике сделана 21 января 2021 года — спустя четыре дня после его ареста в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся в Россию после лечения в Германии.

Сам Навальный в дневниковой записи от 21 октября 2021 года объяснял желание издать книгу тем, что ему «вроде как есть, что сказать». Также политик отмечал, что книга будет памятью о нем, если ему не удастся выйти живым из колонии. «Если меня тут все-таки грохнут, то это будет память обо мне…», — писал Навальный.

Большинство рецензентов влиятельных западных изданий похвалили книгу. В основном, они обращали внимание на чувство юмора Навального, которое не покидало его ни после отравления, ни в заключении.