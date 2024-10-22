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Индия и Бразилия против превращения БРИКС в антиамериканскую коалицию

19:32 490

Власти Индии выступают против дальнейшего расширения БРИКС и поддерживают стратегию увеличения числа стран партнеров объединения, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сказал собеседник агентства, страна не хочет, чтобы БРИКС превратился в антиамериканскую коалицию. Аналогичную позицию занимают Бразилия и ЮАР.

По словам индийских чиновников, власти страны опасаются, что БРИКС превратится в антиамериканскую коалицию, в которой бы доминировали Россия и Китай. Такую же точку зрения высказали агентству официальные лица Бразилии и ЮАР.

Чиновник из ОАЭ также сообщил, что Абу-Даби полностью отвергает любые попытки представить членство в БРИКС как факт того, что Глобальный Юг находится в оппозиции к Западу. Он уточнил, что у ОАЭ очень хорошие отношения с западными странами, включая США.

В БРИКС входят девять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит БРИКС.

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