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Подробности атаки на дом Нетаньяху

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Беспилотный летательный аппарат, запущенный 19 октября организацией «Хезболла» по резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, повредил окно спальни в его доме. Такие данные обнародовала гостелерадиокомпания Kan.

На фото- и видеокадрах, опубликованных вещателем, видны следы прямого попадания в окно здания. Телеканал отмечает, что ущерб в целом причинен незначительный, что, по версии Kan, может быть связано с тем, что окна в резиденции Нетаньяху были бронированные.

Kan также отмечает, что все три БПЛА, запущенные «Хезболлой» 19 октября, были нацелены на дом Нетаньяху в приморском городе Кейсария, расположенном между Тель-Авивом и Хайфой. До этого армия Израиля сообщала, что два других беспилотника были тогда перехвачены.

Ранее во вторник «Хезболла» взяла на себя «полную и исключительную ответственность» за атаку на дом Нетаньяху. Глава информационной службы организации Мухаммед Афиф добавил, что, несмотря на неудачную попытку покушения на израильского премьера, «Хезболла» на этом не остановится.

После инцидента Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в том, что они пытались убить его вместе с женой во время атаки беспилотника, и заявил, что это не заставит Израиль отказаться от продолжения военных операций против «Хезболлы» и радикального палестинского движения ХАМАС.

Подробности атаки на дом Нетаньяху
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