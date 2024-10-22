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Американцы анонсируют «новые сильные санкции» против России

19:48 362

Соединенные Штаты ужесточат антироссийские санкции на следующей неделе, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Вашингтоне.

Джанет Йеллен

По словам Йеллен, с начала войны РФ против Украины США ввели пакет беспрецедентных мер против России, которые ограничили доходы Москвы и продолжают осложнять возможность уклонения от санкций.

«Уже на следующей неделе мы представим новые сильные санкции, направленные против тех, кто содействует военной машине Кремля. Они в том числе коснутся посредников в третьих странах, которые поставляют в Россию критически важные военные компоненты», — сказала Йеллен.

С начала войны в Украине США и другие западные страны ввели против России санкции, которые затронули как целые секторы экономики, так и крупнейшие компании страны и сотни физических лиц. В последний раз Вашингтон расширял антироссийские санкции в конце августа. Тогда под ограничения попали почти 400 физических и юридических лиц и организаций, включая представителей Китая, Швейцарии, Турции и ОАЭ.

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