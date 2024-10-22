Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова

В Испании возбудили уголовное дело против детей бывшего главы ныне ликвидированного министерства национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова. Прокуратура Балеарских островов расследует поступление более 100 миллионов евро на счета компаний, связанных с сыном Махмудова, Анаром, а также его дочерьми, Хураман и Наргиз, использование этих средств для приобретения недвижимости в стране. По данным испанского издания Diario de Mallorca, 29 миллионов евро, переведенные на счета детей Махмудова, были непосредственно государственными средствами Азербайджана.

Анара Махмудова и его сестер обвиняют в отмывании более 50 миллионов евро, полученных в результате коррупции и взяточничества в Азербайджане, с использованием этих средств для приобретения элитной недвижимости на острове Майорка. Уголовное дело было возбуждено полтора года назад, и с тех пор дети Махмудова избегают поездок в Испанию, опасаясь ареста. Они дали показания через видеоконференцию, отвергая предъявленные обвинения. Прокуратура выяснила, что для отмывания средств использовались многочисленные подставные компании. Согласно материалам дела, недвижимость на Майорке была приобретена через две испанские компании, зарегистрированные в историческом городе Кальвия. На украденные из Азербайджана средства дети Махмудова приобрели 23 объекта недвижимости в Вальдемоссе, 22 объекта в Кальвии и 15 объектов в Пальме. В том числе недвижимость в курортном городе Пегера за 9 миллионов евро. Часть средств на покупку недвижимости детьми Эльдара Махмудова была переведена в Испанию через банковский счет латвийского банка, зарегистрированного на офшорную компанию Sinalco Investments Limited на Сейшельских островах. С этого счета было переведено достаточно средств, чтобы Анар Махмудов приобрел две квартиры в Палме по адресу: улица Александр Россельо, 27А, за 4,5 миллиона евро. Квартиры площадью 206 квадратных метров были оформлены на его сестру Хураман Махмудову. Еще одна квартира площадью 101 квадратный метр была куплена в элитном жилом комплексе Plaza del Comtat del Rossello на Балеарских островах за почти 445 тысяч евро.

Кроме того, на имя другой дочери Эльдара Махмудова, Нигяр Махмудовой, в комплексе Casayasas на Майорке была приобретена недвижимость стоимостью 4,1 миллиона евро, часть средств для покупки которой также была переведена с банковского счета Sinalco Investments Limited в Латвии. Следствие установило, что еще в апреле 2014 года, когда Эльдар Махмудов был министром, на имя его детей в городе Кальвия на Майорке было приобретено шесть объектов недвижимости на общую сумму 1 миллион евро. Платежи были осуществлены четырьмя траншами с личного банковского счета Анара Махмудова в Латвии. По данным Diario de Mallorca, хотя дети Эльдара Махмудова проживают в Лондоне, они часто посещали побережье Кальвии, курортные зоны Санта-Понса, Пуэрто и Порт-Адриано в Испании. Однако после того, как антикоррупционная прокуратура возбудила против них уголовное дело, эти визиты прекратились. Недавно судья Палмского городского суда допросил детей Эльдара Махмудова по видеоконференции в связи с материалами расследования, и они отвергли все обвинения.

Отметим, что еще в 2020 году журналисты-расследователи выявили факты о гигантской бизнес-империи, принадлежащей детям Эльдара Махмудова, охватывающей несколько европейских стран, включая Великобританию и Испанию, а также о многочисленной недвижимости общей стоимостью в сотни миллионов долларов (https://haqqin.az/comics/179865). Британское издание The Guardian опубликовало тогда статью о том, что в результате взлома файлов клиентской базы Cayman National Bank (Isle of Man) Ltd (CNBIOM) в ноябре 2019 года, впоследствии опубликованных в интернете, стало известно, что дети Эльдара Махмудова приобрели в Великобритании ряд роскошных объектов недвижимости, в том числе дом стоимостью 17 миллионов фунтов стерлингов рядом с универмагом Harrods. Взлом раскрыл информацию о том, что семья Эльдара Махмудова создала бизнес-империю недвижимости стоимостью порядка 100 миллионов евро. Почти все его активы были приобретены через компании, связанные с сыном Махмудова – Анаром, а также его дочерью Наргиз. Совместное расследование, проведенное журналистами нескольких организаций, показало, что среди объектов, приобретенных детьми Эльдара Махмудова благодаря «связанным компаниям», были два офисных здания в прибрежных курортных городах Великобритании – Пул и Борнмут – общей стоимостью в 13,5 миллиона фунтов. Расследование также выявило, что Анар Махмудов владеет правами на четырехэтажное здание на Понт-стрит в престижном районе Лондона Найтсбридж стоимостью в 17,35 млн фунтов.

Предпринятое журналистами расследование выявило, что впервые Анар Махмудов попал на «радар» в Испании, где в 22 года он стал владельцем Mjorca Capas Group İnvestment, в мае 2016 года. Эта компания стала первой из нескольких других, основанных на испанских берегах сыном министра национальной безопасности. В последующие девять лет Махмудов-младший лично и через свои компании приобретал на курортном острове Майорка многочисленные объекты недвижимости. Это земельные участки, роскошные апартаменты, офисные здания, автомобильные паркинги и склады, магазины и отели. А в конце 2014 года он собрал все свои испанские активы под эгидой компании Macent İnvest. В октябре того же года компания купила четыре магазина на первом этаже жилого здания в Пальма-де-Майорке. Эти торговые объекты почему-то никогда не работали и по сей день остаются закрытыми. Реестр недвижимости Испании не раскрывал рыночную стоимость объектов недвижимости Анара Махмудова в этой стране, однако в последнем финансовом отчете Macent İnvest Group указано, что стоимость ее активов превышает 33 миллиона евро. Журналисты также установили, что компания Dolunay SL, 50 процентов акций которой принадлежат компании Анара Махмудова Macent İnvest Group, за 15 миллионов евро выставила на продажу ферму ХVll века с земельным участком площадью в 127 гектаров.