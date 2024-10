Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова

Отметим, что еще в 2020 году журналисты-расследователи выявили факты о гигантской бизнес-империи, принадлежащей детям Эльдара Махмудова, охватывающей несколько европейских стран, включая Великобританию и Испанию, а также о многочисленной недвижимости общей стоимостью в сотни миллионов долларов (https://haqqin.az/comics/179865).

Британское издание The Guardian опубликовало тогда статью о том, что в результате взлома файлов клиентской базы Cayman National Bank (Isle of Man) Ltd (CNBIOM) в ноябре 2019 года, впоследствии опубликованных в интернете, стало известно, что дети Эльдара Махмудова приобрели в Великобритании ряд роскошных объектов недвижимости, в том числе дом стоимостью 17 миллионов фунтов стерлингов рядом с универмагом Harrods.

Взлом раскрыл информацию о том, что семья Эльдара Махмудова создала бизнес-империю недвижимости стоимостью порядка 100 миллионов евро. Почти все его активы были приобретены через компании, связанные с сыном Махмудова – Анаром, а также его дочерью Наргиз. Совместное расследование, проведенное журналистами нескольких организаций, показало, что среди объектов, приобретенных детьми Эльдара Махмудова благодаря «связанным компаниям», были два офисных здания в прибрежных курортных городах Великобритании – Пул и Борнмут – общей стоимостью в 13,5 миллиона фунтов. Расследование также выявило, что Анар Махмудов владеет правами на четырехэтажное здание на Понт-стрит в престижном районе Лондона Найтсбридж стоимостью в 17,35 млн фунтов.