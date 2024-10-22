USD 1.7000
EUR 1.8395
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Новость дня
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды

Путин и Си долго обсуждали Украину

20:37 1176

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи на полях саммита БРИКС в Казани долго обсуждали «ситуацию» в Украине, а также обменялись мнениями об отношениях с западными странами, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«В целом, немало времени было уделено», - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько подробно Путин и Си Цзиньпин обсуждали Украину, передает Интерфакс.

Отвечая на вопрос, говорили ли главы РФ и КНР об отношениях с США, Песков сказал: «С «коллективным Западом», они затрагивались. Дело в том, что и на наши интересы посягают, и на интересы Китая посягают, поэтому здесь было чем поделиться».

Представитель Кремля рассказал, что Путин и Си обсудили двусторонние отношения, в целом международную ситуацию, повестку дня БРИКС.

Он заявил, что переговоры прошли «очень откровенно, по-деловому, конструктивно, конкретно».

Байден призывает Пашиняна: нужно скорее заключить мир с Баку
Байден призывает Пашиняна: нужно скорее заключить мир с Баку обновлено 21:45
21:45 2011
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии новый поворот
19:09 4524
Подробности атаки на дом Нетаньяху
Подробности атаки на дом Нетаньяху видео
19:40 2251
Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью?
Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью?
18:36 2932
Антошка, давай копать картошку…
Антошка, давай копать картошку… главная тема; все еще актуально
13:42 4290
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды фото; видео; обновлено 16:26
16:26 20417
Проект примут, деньги выделят, а на выходе не получится ничего
Проект примут, деньги выделят, а на выходе не получится ничего что там у соседей; все еще актуально
13:12 4493
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
15:23 6098
Глава МИД Ирана: Все соседи отказали Израилю
Глава МИД Ирана: Все соседи отказали Израилю
11:48 6388
Глава МЧС на затопленных территориях в Баку
Глава МЧС на затопленных территориях в Баку фото
15:32 3978
Украинские войска продолжают отступать
Украинские войска продолжают отступать
14:25 4898

ЭТО ВАЖНО

Байден призывает Пашиняна: нужно скорее заключить мир с Баку
Байден призывает Пашиняна: нужно скорее заключить мир с Баку обновлено 21:45
21:45 2011
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии новый поворот
19:09 4524
Подробности атаки на дом Нетаньяху
Подробности атаки на дом Нетаньяху видео
19:40 2251
Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью?
Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью?
18:36 2932
Антошка, давай копать картошку…
Антошка, давай копать картошку… главная тема; все еще актуально
13:42 4290
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды фото; видео; обновлено 16:26
16:26 20417
Проект примут, деньги выделят, а на выходе не получится ничего
Проект примут, деньги выделят, а на выходе не получится ничего что там у соседей; все еще актуально
13:12 4493
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
15:23 6098
Глава МИД Ирана: Все соседи отказали Израилю
Глава МИД Ирана: Все соседи отказали Израилю
11:48 6388
Глава МЧС на затопленных территориях в Баку
Глава МЧС на затопленных территориях в Баку фото
15:32 3978
Украинские войска продолжают отступать
Украинские войска продолжают отступать
14:25 4898
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться