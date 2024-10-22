Путин и Си долго обсуждали Украину

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи на полях саммита БРИКС в Казани долго обсуждали «ситуацию» в Украине, а также обменялись мнениями об отношениях с западными странами, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«В целом, немало времени было уделено», - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько подробно Путин и Си Цзиньпин обсуждали Украину, передает Интерфакс.

Отвечая на вопрос, говорили ли главы РФ и КНР об отношениях с США, Песков сказал: «С «коллективным Западом», они затрагивались. Дело в том, что и на наши интересы посягают, и на интересы Китая посягают, поэтому здесь было чем поделиться».

Представитель Кремля рассказал, что Путин и Си обсудили двусторонние отношения, в целом международную ситуацию, повестку дня БРИКС.

Он заявил, что переговоры прошли «очень откровенно, по-деловому, конструктивно, конкретно».