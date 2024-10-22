Байден призывает Пашиняна: нужно скорее заключить мир с Баку

Президент США Джо Байден направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В письме, которое было передано специальным помощником американского лидера Майклом Карпентером, Байден призывает Пашиняна «довести до окончательного вида мирный договор с Азербайджаном в этом году».

«Хочу заверить вас, что Соединенные Штаты готовы поддержать прочное и достойное мирное соглашение, которое, наконец, положит конец многовековому конфликту. Мирное соглашение, гарантирующее единство, суверенитет и территориальную целостность Армении, обеспечит безопасность и стабильность не только армянскому народу. Это преобразует весь регион Южного Кавказа», - говорится в тексте письма Байдена, которое приводят армянские СМИ.

Байден считает, что доработка остальных положений мирного соглашения потребует настойчивости, изобретательности и компромисса: «Но, ставя патриотизм выше политики, Вы мужественно и последовательно выбрали путь к миру, и я призываю Вас доработать договор в этом году».

Президент США заявил, что его администрация готова предпринять смелые инициативы, чтобы помочь проложить путь к миру. В этой связи президент США сообщил об озвученной просьбе Майклу Карпентеру проинформировать премьера Армении о некоторых шагах, которые США хотели бы предпринять, и узнать мнение армянской стороны о дискуссиях с Азербайджаном.

«Как было заявлено на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в прошлом месяце, сейчас настало время подтвердить приверженность Уставу ООН и основополагающим принципам мира. Светлое будущее уже близко, и я с нетерпением жду возможности поработать с Вами, чтобы не упустить его», - заключил президент США.