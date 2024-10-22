Байден призывает Пашиняна: нужно скорее заключить мир с Баку
Президент США Джо Байден направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В письме, которое было передано специальным помощником американского лидера Майклом Карпентером, Байден призывает Пашиняна «довести до окончательного вида мирный договор с Азербайджаном в этом году».
«Хочу заверить вас, что Соединенные Штаты готовы поддержать прочное и достойное мирное соглашение, которое, наконец, положит конец многовековому конфликту. Мирное соглашение, гарантирующее единство, суверенитет и территориальную целостность Армении, обеспечит безопасность и стабильность не только армянскому народу. Это преобразует весь регион Южного Кавказа», - говорится в тексте письма Байдена, которое приводят армянские СМИ.
Байден считает, что доработка остальных положений мирного соглашения потребует настойчивости, изобретательности и компромисса: «Но, ставя патриотизм выше политики, Вы мужественно и последовательно выбрали путь к миру, и я призываю Вас доработать договор в этом году».
Президент США заявил, что его администрация готова предпринять смелые инициативы, чтобы помочь проложить путь к миру. В этой связи президент США сообщил об озвученной просьбе Майклу Карпентеру проинформировать премьера Армении о некоторых шагах, которые США хотели бы предпринять, и узнать мнение армянской стороны о дискуссиях с Азербайджаном.
«Как было заявлено на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в прошлом месяце, сейчас настало время подтвердить приверженность Уставу ООН и основополагающим принципам мира. Светлое будущее уже близко, и я с нетерпением жду возможности поработать с Вами, чтобы не упустить его», - заключил президент США.
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Специальный помощник президента США Майкл Карпентер, который находится с визитом в Ереване, на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном передал ему письмо от президента США Джо Байдена, сообщила пресс-служба премьера.
В ходе встречи, в которой принял участие и старший советник по переговорам на Южном Кавказе Луи Боно, стороны обсудили вопросы, связанные с переговорами по мирному договору между Арменией и Азербайджаном. Отмечается, что Пашинян подтвердил готовность Еревана подписать мирный договор на основе уже согласованных статей и продолжить дальнейшие обсуждения. Он выразил уверенность, что подписание договора будет способствовать взаимному доверию и придаст положительный импульс обсуждению и достижению согласия по другим вопросам.
В свою очередь, Карпентер подчеркнул, что США приветствуют целеустремленность и шаги Армении по содействию миру и стабильности, а также отметил важность процесса делимитации границы и подписания соответствующего регламента. Он подчеркнул «готовность США и впредь способствовать миру и стабильности в регионе». Отмечается, что в ходе встречи была затронута и двусторонняя повестка сотрудничества Армении и США.
Напомним, 21 октября специальный помощник президента США и старший директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Карпентер вручил главе государства письмо президента США Джо Байдена и подчеркнул, что США поддерживают скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, отметил, что в нынешних условиях есть исторические возможности для подписания мирного договора.