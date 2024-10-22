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Иванишвили о гей-парадах и оргиях в Европе

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Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в интервью телекомпании «Имеди» выступил в поддержку принятого парламентом законодательства о запрете т.н. ЛГБТ-пропаганды, передает «Эхо Кавказа».

«Я ничего не имею против этого общества, это обычные люди, это не новость, о таких упоминают со времен Сократа и даже до него. Пока существует человек, такие всегда были, но идет агитация, и на фоне этой агитации эта часть общества растет с максимальной геометрической скоростью», – сказал Иванишвили.

«Самый большой гей-парад», по словам миллиардера, проходит в Барселоне. Он посоветовал посмотреть фотографии мероприятия, в котором, по его словам, принимают участие даже маленькие дети.

«Оргии всех типов проходят на улице», – рассказал Иванишвили.

По его словам, в западных странах «в мужские туалеты кладут гигиенические прокладки»; «они заявляют, что мужское молоко такое же, как и женское»; «настаивают на том, чтобы не называть женщину женщиной, а мужчину мужчиной»; «в детских садах детям до пяти лет проводят уроки сексуального воспитания».

За закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и поправки в еще 18 законов проголосовали 84 депутата парламента Грузии. Предложенные «Грузинской мечтой» поправки предусматривают, в частности, запрет на регистрацию каких-либо браков, помимо союза мужчины и женщины, усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами и операции по смене пола.

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