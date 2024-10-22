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Над Ливаном сбили израильский Hermez

21:06 858

Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля сбит в небе над югом Ливана после того, как вторгся в воздушное пространство страны, утверждает вооруженное крыло движения «Хезболла».

«Бойцы сил сопротивления поразили ракетой «земля - воздух» израильский беспилотник Hermez 450, который был обнаружен в небе над городом Джибшит», - указывается в тексте сообщения движения.

В нем отмечается, что аппарат загорелся и рухнул на землю.

Израильское военное командование пока не подтвердило информации о сбитом БПЛА. Hermez 450 является многоцелевым разведывательным летательным аппаратом.

21 октября над Ливаном был сбит израильский БПЛА Hermez 900 - всепогодный беспилотник, высота полета его составляет 9 тыс. м, продолжительность - 30-36 часов.

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