Над Ливаном сбили израильский Hermez

Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля сбит в небе над югом Ливана после того, как вторгся в воздушное пространство страны, утверждает вооруженное крыло движения «Хезболла».

«Бойцы сил сопротивления поразили ракетой «земля - воздух» израильский беспилотник Hermez 450, который был обнаружен в небе над городом Джибшит», - указывается в тексте сообщения движения.

В нем отмечается, что аппарат загорелся и рухнул на землю.

Израильское военное командование пока не подтвердило информации о сбитом БПЛА. Hermez 450 является многоцелевым разведывательным летательным аппаратом.

21 октября над Ливаном был сбит израильский БПЛА Hermez 900 - всепогодный беспилотник, высота полета его составляет 9 тыс. м, продолжительность - 30-36 часов.