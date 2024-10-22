Иран не ждет от Израиля «серьезного» ответа

Иран уверен, что Израиль не решится на масштабную атаку, а ограничится символичным ответным ударом, заявил начальник штаба Корпуса стражей исламской революции по социально-культурному обеспечению генерал-лейтенант Мохаммад Али Джафари, с 2007 по 2019 год занимавший пост командующего КСИР.

«Вероятно, Израиль совершит нерезультативную, ограниченную и небольшую атаку, чтобы представить это как свой ответный шаг. Реакция Ирана зависит от серьезности нападения противника: если он сделает что-то масштабное и значительное, он обязательно получит ответ, который будет многократно сильнее», - уверяет Джафари.

Иранский военачальник заверил, что Израиль «не примет серьезных и значительных мер»: «Что бы он ни сделал, эта попытка будет тщетной».