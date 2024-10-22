«Имеют право»: НАТО не против сотрудничества Турции с БРИКС

Турция имеет право сотрудничать со странами БРИКС, это не противоречит членству страны в НАТО, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в ходе визита в Эстонию.

«Конечно, мы 32 демократии в НАТО, конечно, всегда будут дебаты на эту или иную тему. Но мы знаем, что Турция работает с партнерами или в сторону партнеров по БРИКС, они имеют право делать это», - сказал Рютте, отвечая на вопрос журналистов, не обеспокоена ли НАТО развитием Турцией сотрудничества с БРИКС.

По словам Рютте, стремление Турции к развитию отношений с БРИКС может вызвать дебаты среди стран НАТО, однако это не изменит важность роли Анкары и альянса друг для друга. «Турция есть и всегда будет, я абсолютно в этом убежден... НАТО очень популярна в Турции, и Турция очень популярна в НАТО. Поэтому нам надо убедиться в том, что мы извлекаем максимальную пользу друг от друга. И мы так счастливы, что они наши союзники», - добавил он.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена активно развивать связи с БРИКС и рассчитывает, что саммит объединения в Казани будет этому способствовать.