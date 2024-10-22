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Хикмет Гаджиев и Джейхун Байрамов встретились с послами

22:08 212

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов совместно с помощником президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым провели встречу с аккредитованными в Азербайджане послами стран - членов Организации исламского сотрудничества.

Согласно сообщению МИД Азербайджана, в ходе встречи гостям была представлена информация и даны ответы на вопросы, касающиеся перспектив двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и исламским миром, постконфликтной ситуации в регионе, процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также взглядов и приоритетных направлений Азербайджана в рамках COP29.

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