Хикмет Гаджиев и Джейхун Байрамов встретились с послами

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов совместно с помощником президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым провели встречу с аккредитованными в Азербайджане послами стран - членов Организации исламского сотрудничества.

Согласно сообщению МИД Азербайджана, в ходе встречи гостям была представлена информация и даны ответы на вопросы, касающиеся перспектив двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и исламским миром, постконфликтной ситуации в регионе, процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также взглядов и приоритетных направлений Азербайджана в рамках COP29.