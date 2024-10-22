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«Две бригады из северокорейских военных для войны в Украине. Знаем, как ответить»

заявление Зеленского
22 октября 2024, 22:30 1501

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении продолжил тему предполагаемой подготовки северокорейских военных для участия в войне России против Украины, о которой ранее заявлял он сам, а также власти Южной Кореи.

«Было несколько докладов главкома Сырского о ситуации на нашем фронте и о перспективах на ближайшее время. В частности, мы имеем информацию о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи — может быть, даже две бригады по 6 тысяч человек. И это вызов», — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».

Цифру 12 тысяч северокорейских военнослужащих на прошлой неделе называла южнокорейская разведка.

«Но мы знаем, как на этот вызов ответить. И важно, чтобы от этого вызова не скрывались и партнеры. Все партнеры», — добавил Зеленский, подчеркнув, что Украина ожидает жесткой предметной реакции мира, и не только на словах.

Северная Корея ранее во вторник впервые прокомментировала заявления о возможной отправке военных КНДР в России для участия в войне в Украине. Северокорейский представитель в ООН назвал заявления Сеула «беспочвенными стереотипными слухами», направленными на подрыв «законных, дружественных и партнерских отношений между двумя суверенными государствами».

Южнокорейские СМИ во вторник сообщили, что Сеул может усилить военную поддержку Киева и рассматривает возможность отправки группы специалистов в Украину для наблюдения за северокорейскими военными.

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