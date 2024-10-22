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Атакована военная база Израиля

22 октября 2024, 22:36 1192

Ливанское движение «Хезболла» заявила об атаке военной базы Эльяким, которая находится рядом с израильским городом Хайфа. Израиль не сообщал об ударах по своим военным объектам.

«Бойцы исламского сопротивления нанесли удар по военной базе Эльяким на юге Хайфы, запустив серию беспилотников-камикадзе»,— говорится в заявлении «Хезболлы». Движение утверждает, что все цели были поражены.

Армия обороны Израиля в свою очередь заявила о нанесении ударов по нескольким складам оружия «Хезболлы». Как уточнил ЦАХАЛ в Telegram-канале, удары были нанесены под жилыми зданиями в Бейруте.

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