Атакована военная база Израиля

Ливанское движение «Хезболла» заявила об атаке военной базы Эльяким, которая находится рядом с израильским городом Хайфа. Израиль не сообщал об ударах по своим военным объектам.

«Бойцы исламского сопротивления нанесли удар по военной базе Эльяким на юге Хайфы, запустив серию беспилотников-камикадзе»,— говорится в заявлении «Хезболлы». Движение утверждает, что все цели были поражены.

Армия обороны Израиля в свою очередь заявила о нанесении ударов по нескольким складам оружия «Хезболлы». Как уточнил ЦАХАЛ в Telegram-канале, удары были нанесены под жилыми зданиями в Бейруте.