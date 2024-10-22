Турция запретила экспорт в Россию военной продукции

Турция запретила экспорт в Россию товаров военного назначения, передает Financial Times со ссылкой на осведомленных об этом источников.

Это произошло после предупреждения Соединенных Штатов Америки. По данным издания, в последние недели Турция ввела запрет на экспорт более 40 категорий товаров американского происхождения, включенных в список из 50 «высокоприоритетных» товаров, которые США, ЕС, Великобритания и Япония определили как критически важные для российской военной промышленности. В их числе передовая электроника, включая процессоры и карты памяти, которые используются в ракетах и дронах, системы дистанционного управления, станки и другое оборудование, применяемое при производстве вооружений.

Как пишет СМИ, таможенная система Турции не позволяет экспорт этих товаров в Россию, но раньше такие поставки были возможны.

«Мы верим, что турецкое правительство услышало и поняло нашу обеспокоенность. Мы оптимистично настроены на усиление сотрудничества в будущем», - сказал журналистам помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод.