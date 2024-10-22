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Новые удары по Бейруту

22 октября 2024, 23:06 425

Израильские ВВС в течение дня нанесли новые удары по объектам ливанской организации «Хезболла» в районе Бейрута.

Как сообщила армейская пресс-служба, их целью стали несколько оружейных складов «Хезболлы» в предместье Дахия. Перед нанесением ударов были приняты «многочисленные меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению», заявили в армии.

«Этот удар является частью усилий по нанесению ущерба складам с оружием и производственным цехам «Хезболлы», которые размещены под жилыми зданиями в центре города Бейрута, создавая угрозу населению в этом районе», - объяснили в пресс-службе.

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