Россияне за Путина, только за какого-то другого
Через месяц война в Украине пройдет отметку в тысячу дней, если вести речь о полномасштабных боевых действиях. Минувший с прошлого октября год отмечен неустанными атаками российских войск, которые, после успеха в Авдеевке, старались нарастить свой успех, позже – воспользоваться длительной паузой в военных поставках из США. Мучительное продвижение есть, а победа все так же далека, если не дальше. Это не может не сказываться на настроении и ожидании россиян.
Лобовые вопросы о поддержке войны не дают сколько-нибудь определенного представления о массовых настроениях: часто срабатывает шаблонное мышление, желание дать ответ в рамках социально приемлемой нормы, а собственные представления респондентов по острым и небезопасным вопросам остаются нераскрытыми. Социологи ищут варианты, как докопаться до истинных глубин общественного мнения, это всегда профессиональный вызов, в нынешней России особенно непростой.
Исследовательский проект «Хроники» для начала выделил тех россиян, которые заявляют о поддержке Владимира Путина. Их оказалось ожидаемо много: 78%. Эта же цифра плюс-минус фигурирует и в других опросах.
Затем сторонникам российского президента задали ряд вопросов, уточняющих их позицию. Выяснились интересные вещи.
Так, 61% россиян, поддерживающих Путина, приветствовали бы заключение мира с Украиной на основе взаимных уступок. Это заметно отличается от ультимативной позиции Кремля.
43% хотели бы восстановления отношений с Западом. То есть с тем самым Западом, с которым, по уверению официальной пропаганды, Россия ведет экзистенциальную битву и от которого со всей стратегической решительностью отворачивается на Восток. Еще раз: это сторонники Владимира Путина.
83% опрошенных, говорящих о поддержке Путина, хотят, чтобы правительство сосредоточило главные усилия на внутренних социальных и экономических проблемах. Иными словами, подавляющее большинство вполне лояльных граждан предпочли бы всем этим геополитическим разборкам, в которые увлеченно играет начальство, не щадя ничьих жизней, работу над накопившимися внутренними проблемами России и ее населения. Нет, они не произносят опасное и наказуемое: «Долой войну!» Но, по сути, имеют в виду именно это.
Есть и немалая группа «воевак»: 25% хотели бы мобилизации мужчин для участия в войне в Украине. Обычно значительную долю среди них занимают люди пожилого возраста, которым самим не воевать, а вот по телевизору поболеть за своих очень хочется. И все-таки они в заметном меньшинстве.
Сентябрьский опрос «Левада-Центр» тоже показал растущее заметное изменение настроения россиян. 47% из них считают, что вторжение российских войск в Украину принесло больше вреда, чем пользы. Это довольно смелый, согласитесь, ответ. Пользу видят 28%. Неслучайно эта цифра близка к 25% тех, кто хотел бы мобилизации российских мужчин.
В общем, россияне за Путина, но только за какого-то другого: за того, который мирится с Западом, подписывает мир с Украиной и начинает, наконец, заниматься внутрироссийскими проблемами. Только где ж его такого взять?