Россияне за Путина, только за какого-то другого

Через месяц война в Украине пройдет отметку в тысячу дней, если вести речь о полномасштабных боевых действиях. Минувший с прошлого октября год отмечен неустанными атаками российских войск, которые, после успеха в Авдеевке, старались нарастить свой успех, позже – воспользоваться длительной паузой в военных поставках из США. Мучительное продвижение есть, а победа все так же далека, если не дальше. Это не может не сказываться на настроении и ожидании россиян. Лобовые вопросы о поддержке войны не дают сколько-нибудь определенного представления о массовых настроениях: часто срабатывает шаблонное мышление, желание дать ответ в рамках социально приемлемой нормы, а собственные представления респондентов по острым и небезопасным вопросам остаются нераскрытыми. Социологи ищут варианты, как докопаться до истинных глубин общественного мнения, это всегда профессиональный вызов, в нынешней России особенно непростой.

Исследовательский проект «Хроники» для начала выделил тех россиян, которые заявляют о поддержке Владимира Путина. Их оказалось ожидаемо много: 78%. Эта же цифра плюс-минус фигурирует и в других опросах. Затем сторонникам российского президента задали ряд вопросов, уточняющих их позицию. Выяснились интересные вещи. Так, 61% россиян, поддерживающих Путина, приветствовали бы заключение мира с Украиной на основе взаимных уступок. Это заметно отличается от ультимативной позиции Кремля. 43% хотели бы восстановления отношений с Западом. То есть с тем самым Западом, с которым, по уверению официальной пропаганды, Россия ведет экзистенциальную битву и от которого со всей стратегической решительностью отворачивается на Восток. Еще раз: это сторонники Владимира Путина.