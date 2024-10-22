USD 1.7000
EUR 1.8395
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Новость дня
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды

Россияне за Путина, только за какого-то другого

глас народа - глас Божий
Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев
22 октября 2024, 23:09 1553

Через месяц война в Украине пройдет отметку в тысячу дней, если вести речь о полномасштабных боевых действиях. Минувший с прошлого октября год отмечен неустанными атаками российских войск, которые, после успеха в Авдеевке, старались нарастить свой успех, позже – воспользоваться длительной паузой в военных поставках из США. Мучительное продвижение есть, а победа все так же далека, если не дальше. Это не может не сказываться на настроении и ожидании россиян.

Лобовые вопросы о поддержке войны не дают сколько-нибудь определенного представления о массовых настроениях: часто срабатывает шаблонное мышление, желание дать ответ в рамках социально приемлемой нормы, а собственные представления респондентов по острым и небезопасным вопросам остаются нераскрытыми. Социологи ищут варианты, как докопаться до истинных глубин общественного мнения, это всегда профессиональный вызов, в нынешней России особенно непростой.

В общем, россияне за Путина, но только за какого-то другого: за того, который мирится с Западом, подписывает мир с Украиной и начинает, наконец, заниматься внутрироссийскими проблемами

Исследовательский проект «Хроники» для начала выделил тех россиян, которые заявляют о поддержке Владимира Путина. Их оказалось ожидаемо много: 78%. Эта же цифра плюс-минус фигурирует и в других опросах.

Затем сторонникам российского президента задали ряд вопросов, уточняющих их позицию. Выяснились интересные вещи.

Так, 61% россиян, поддерживающих Путина, приветствовали бы заключение мира с Украиной на основе взаимных уступок. Это заметно отличается от ультимативной позиции Кремля.

43% хотели бы восстановления отношений с Западом. То есть с тем самым Западом, с которым, по уверению официальной пропаганды, Россия ведет экзистенциальную битву и от которого со всей стратегической решительностью отворачивается на Восток. Еще раз: это сторонники Владимира Путина.

43% хотели бы восстановления отношений с Западом. То есть с тем самым Западом, с которым, по уверению официальной пропаганды, Россия ведет экзистенциальную битву

83% опрошенных, говорящих о поддержке Путина, хотят, чтобы правительство сосредоточило главные усилия на внутренних социальных и экономических проблемах. Иными словами, подавляющее большинство вполне лояльных граждан предпочли бы всем этим геополитическим разборкам, в которые увлеченно играет начальство, не щадя ничьих жизней, работу над накопившимися внутренними проблемами России и ее населения. Нет, они не произносят опасное и наказуемое: «Долой войну!» Но, по сути, имеют в виду именно это.

Есть и немалая группа «воевак»: 25% хотели бы мобилизации мужчин для участия в войне в Украине. Обычно значительную долю среди них занимают люди пожилого возраста, которым самим не воевать, а вот по телевизору поболеть за своих очень хочется. И все-таки они в заметном меньшинстве.

Сентябрьский опрос «Левада-Центр» тоже показал растущее заметное изменение настроения россиян. 47% из них считают, что вторжение российских войск в Украину принесло больше вреда, чем пользы. Это довольно смелый, согласитесь, ответ. Пользу видят 28%. Неслучайно эта цифра близка к 25% тех, кто хотел бы мобилизации российских мужчин.

В общем, россияне за Путина, но только за какого-то другого: за того, который мирится с Западом, подписывает мир с Украиной и начинает, наконец, заниматься внутрироссийскими проблемами. Только где ж его такого взять?

Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью?
Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью? все еще актуально
22 октября 2024, 18:36 3692
Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы
Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы теперь официально
00:28 230
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 1554
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды все еще актуально
22 октября 2024, 16:26 21909
Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»
Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»
22 октября 2024, 23:48 638
Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине
Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине наш комментарий
22 октября 2024, 23:46 576
В Азербайджане берут на работу по знакомству или родству
В Азербайджане берут на работу по знакомству или родству о наших проблемах
22 октября 2024, 23:29 1538
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова сенсационные подробности
22 октября 2024, 20:20 6296
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
22 октября 2024, 15:23 6822
Турция запретила экспорт в Россию военной продукции
Турция запретила экспорт в Россию военной продукции
22 октября 2024, 22:52 1346
Байден призывает Пашиняна: нужно скорее заключить мир с Баку
Байден призывает Пашиняна: нужно скорее заключить мир с Баку обновлено 21:45
22 октября 2024, 21:45 3483

ЭТО ВАЖНО

Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью?
Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью? все еще актуально
22 октября 2024, 18:36 3692
Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы
Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы теперь официально
00:28 230
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 1554
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды все еще актуально
22 октября 2024, 16:26 21909
Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»
Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»
22 октября 2024, 23:48 638
Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине
Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине наш комментарий
22 октября 2024, 23:46 576
В Азербайджане берут на работу по знакомству или родству
В Азербайджане берут на работу по знакомству или родству о наших проблемах
22 октября 2024, 23:29 1538
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова сенсационные подробности
22 октября 2024, 20:20 6296
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
22 октября 2024, 15:23 6822
Турция запретила экспорт в Россию военной продукции
Турция запретила экспорт в Россию военной продукции
22 октября 2024, 22:52 1346
Байден призывает Пашиняна: нужно скорее заключить мир с Баку
Байден призывает Пашиняна: нужно скорее заключить мир с Баку обновлено 21:45
22 октября 2024, 21:45 3483
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться