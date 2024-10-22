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Оборонная выставка в Турции. Там есть и стенд Азербайджана

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22 октября 2024, 23:18 558

Заместители министра обороны Азербайджанской Республики - генеральный директор Агиль Гурбанов, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев и командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намик Исламзаде находятся с рабочим визитом в Турции для участия в международной выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2024. Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства.

Согласно сообщению, 22 октября руководящий состав Минобороны Азербайджана, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, а также государственные деятели и правительственные чиновники Турции и других стран приняли участие в церемонии открытия выставки в Стамбуле.

На выставке состоялось знакомство со стендами, представленными ЗАО «Холдинг оборонной промышленности «Азерсилах», подведомственным Министерству оборонной промышленности, и Министерством обороны, а также с другими образцами современного вооружения и боевой техники. Кроме того, были проведены встречи с руководителями нескольких компаний.

В рамках визита азербайджанская делегация также встретилась с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и председателем Комитета оборонной промышленности Администрации Президента Турецкой Республики господином Халуком Гёргюном.

На встречах состоялся подробный обмен мнениями о дальнейшем расширении азербайджано-турецких военных связей.

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