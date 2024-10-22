20 миллиардов Украине. «Будет платить Россия»

«Я сказала бы, что мы, предварительно, сможем внести в пакет помощи стран G7 в объеме 50 млрд долларов 20 млрд долларов», - цитирует заявление министра финансов США Джанет Йеллен агентство dpa.

При этом подразумевается достигнутая в июне договоренность стран - членов «Большой семерки» о выделении Украине 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных активов российского Центробанка.

Йеллен уточнила, что решение о предоставлении Киеву дополнительной помощи американским правительством «принято на 99%», предстоит уточнить лишь «относительно незначительные детали». Ожидается, что окончательное решение в этой связи будет принято до конца текущей недели.

Министр финансов США подчеркнула, что нагрузка за оказание этой финансовой помощи Украине будет лежать не на американских налогоплательщиках: «Что сейчас происходит, так это то, что за эту поддержку будет платить Россия».