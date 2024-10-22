В Азербайджане берут на работу по знакомству или родству

Более 63 процентов случаев приема на работу в Азербайджане осуществляется по принципу родственных связей или знакомств. Об этом редакции haqqin.az сообщил эксперт-экономист Рауф Гараев, проведший специальное исследование рынка труда в Баку, Сабирабаде и ряде других районов, в ходе которого были опрошены 2.100 респондентов. Как известно, поиски работника или работы в нашей стране ведутся через рекрутинговые сайты, компании по трудоустройству, а также работодателей посредством социальных сетей и личных знакомств. Тем не менее, по данным опроса Гараева, только 25 процентов респондентов были устроены на работу путем конкурсного отбора. В подавляющем большинстве случаев на относительно высокооплачиваемую работу и квалифицированный труд, как правило, берут «по знакомству».

«К сожалению, картина, когда в приемной человека, только получившего пост руководителя предприятия или учреждения, сразу же выстраивается очередь из его родственников и близких знакомых с просьбой о трудоустройстве — это реальность азербайджанского рынка труда, - констатирует эксперт. – И хотя в этом наша страна далеко не уникальна, подобная практика широко распространена во всем мире, вопрос в том, насколько высок процент приема на работу не по профессиональным критериям, а исходя из мотивов родства или знакомства». По словам Рауфа Гараева, в большинстве случаев при подборе кадров НR-менеджеры банков, мобильных операторов, университетов и других учреждений руководствуются принципом «по знакомству». «В этом деле есть два варианта, - уточняет эксперт. – Один из них, это когда руководство нанимает сотрудника, знакомого по старой работе, или по рекомендации тех, кто знает его профессиональные качества. В этом случае работодатель понимает его возможности, деловые качества и потенциал. Другой вариант - когда на работу берут по чисто субъективным причинам - добрый знакомый, родственник, а порой и просто за мзду, за продажу рабочего места, что, к сожалению, происходит не только в госучреждениях, но и частных компаниях.

В таких случаях отделы НR попросту обманывают свое руководство, утверждая, что нанятый ими работник вполне профессионален и обладает необходимым опытом. В целом же принцип найма на работу «по знакомству» негативно сказывается на сфере бизнеса и качестве предпринимательства, тормозит развитие и приводит к оттоку из страны квалифицированных кадров. В правительстве знают об этой проблеме, но, судя по всему, не считают особо целесообразной борьбу с ней. К примеру, заместитель министра труда Анар Алиев в одном из выступлений сказал, что в вопросе кадровой политики невозможно давить на работодателя, поскольку это грозит уходом бизнеса с рынка. Возможно, с экономической точки зрения вопрос принятия на работу сотрудников «по блату» не так и важен. Однако с политической точки зрения это весьма и весьма чувствительный вопрос. Человек, который в поиске работы безрезультатно обивает пороги компаний и не получает вразумительные ответы на разосланные резюме, прежде всего винит в несправедливом характере трудоустройства в стране не работодателей, а правительство. Которое, в свою очередь, объясняет невмешательство в особенности найма на работу тем, что предприниматели и так слишком загружены налоговым бременем. Это правда. Однако свобода протекции в вопросе приема на работу не может и не должна являться компенсацией за высокие налоги. С другой стороны, сами чиновники часто пользуются своим положением и принуждают компании принимать на работу своих отпрысков, родственников и друзей». Комментируя по просьбе haqqin.az преобладающую роль принципа «по знакомству» при принятии на работу, депутат Милли Меджлиса Вюгар Байрамов подчеркнул, что в прошлые годы эта тенденция действительно имела устойчивый характер, но в последние время принципы, действующие на рынке труда, претерпели существенные перемены.