В Азербайджане берут на работу по знакомству или родству
Более 63 процентов случаев приема на работу в Азербайджане осуществляется по принципу родственных связей или знакомств.
Об этом редакции haqqin.az сообщил эксперт-экономист Рауф Гараев, проведший специальное исследование рынка труда в Баку, Сабирабаде и ряде других районов, в ходе которого были опрошены 2.100 респондентов.
Как известно, поиски работника или работы в нашей стране ведутся через рекрутинговые сайты, компании по трудоустройству, а также работодателей посредством социальных сетей и личных знакомств. Тем не менее, по данным опроса Гараева, только 25 процентов респондентов были устроены на работу путем конкурсного отбора. В подавляющем большинстве случаев на относительно высокооплачиваемую работу и квалифицированный труд, как правило, берут «по знакомству».
«К сожалению, картина, когда в приемной человека, только получившего пост руководителя предприятия или учреждения, сразу же выстраивается очередь из его родственников и близких знакомых с просьбой о трудоустройстве — это реальность азербайджанского рынка труда, - констатирует эксперт. – И хотя в этом наша страна далеко не уникальна, подобная практика широко распространена во всем мире, вопрос в том, насколько высок процент приема на работу не по профессиональным критериям, а исходя из мотивов родства или знакомства».
По словам Рауфа Гараева, в большинстве случаев при подборе кадров НR-менеджеры банков, мобильных операторов, университетов и других учреждений руководствуются принципом «по знакомству».
«В этом деле есть два варианта, - уточняет эксперт. – Один из них, это когда руководство нанимает сотрудника, знакомого по старой работе, или по рекомендации тех, кто знает его профессиональные качества. В этом случае работодатель понимает его возможности, деловые качества и потенциал. Другой вариант - когда на работу берут по чисто субъективным причинам - добрый знакомый, родственник, а порой и просто за мзду, за продажу рабочего места, что, к сожалению, происходит не только в госучреждениях, но и частных компаниях.
В таких случаях отделы НR попросту обманывают свое руководство, утверждая, что нанятый ими работник вполне профессионален и обладает необходимым опытом. В целом же принцип найма на работу «по знакомству» негативно сказывается на сфере бизнеса и качестве предпринимательства, тормозит развитие и приводит к оттоку из страны квалифицированных кадров. В правительстве знают об этой проблеме, но, судя по всему, не считают особо целесообразной борьбу с ней.
К примеру, заместитель министра труда Анар Алиев в одном из выступлений сказал, что в вопросе кадровой политики невозможно давить на работодателя, поскольку это грозит уходом бизнеса с рынка. Возможно, с экономической точки зрения вопрос принятия на работу сотрудников «по блату» не так и важен. Однако с политической точки зрения это весьма и весьма чувствительный вопрос. Человек, который в поиске работы безрезультатно обивает пороги компаний и не получает вразумительные ответы на разосланные резюме, прежде всего винит в несправедливом характере трудоустройства в стране не работодателей, а правительство. Которое, в свою очередь, объясняет невмешательство в особенности найма на работу тем, что предприниматели и так слишком загружены налоговым бременем. Это правда. Однако свобода протекции в вопросе приема на работу не может и не должна являться компенсацией за высокие налоги. С другой стороны, сами чиновники часто пользуются своим положением и принуждают компании принимать на работу своих отпрысков, родственников и друзей».
Комментируя по просьбе haqqin.az преобладающую роль принципа «по знакомству» при принятии на работу, депутат Милли Меджлиса Вюгар Байрамов подчеркнул, что в прошлые годы эта тенденция действительно имела устойчивый характер, но в последние время принципы, действующие на рынке труда, претерпели существенные перемены.
«Сейчас приоритетное значение как в государственном, так и частном секторах придается именно квалифицированным кадрам, - отметил депутат Милли Меджлиса. - В госсекторе это связано с проведенными институциональными преобразованиями. Но, к сожалению, по-прежнему немало случаев приема на работу исключительно из соображений знакомства и родства. Которые, безусловно, отрицательно влияют на значимость специализированных кадров на трудовом рынке. Правильные выбор и назначение кадров государственным и частным секторами приводят к более высокой оценке человеческого капитала, к обновлению структуры экономической ценности (имеются в виду значимость товара, услуги или ресурса с точки зрения их полезности и способности удовлетворять потребности людей в условиях ограниченности ресурсов – ред.), к росту инновационных подходов в решении экономических вопросов».
По мнению депутата, качество кадров на трудовом рынке оказывают прямое воздействие на развитие ненефтяного сектора экономики страны.
«Вот почему так важно исключить негативные принципы принятия на работу как фактор, обесценивающий инновационные решения, тормозящий рост человеческого капитала и в целом экономическое развитие страны», - подчеркнул Вюгар Байрамов.