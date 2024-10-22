Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине

Как известно, Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и Международное энергетическое агентство (МЭА) призваны способствовать регулированию глобального энергетического рынка. В то же время они довольно часто расходятся во мнениях по разным вопросам, имеющим принципиально важное значение для мировой экономики и энергетической политики. Что в целом закономерно, если учесть, что в первую организацию входят производители нефти, а во вторую – ее покупатели. Наиболее остро эти противоречия проявились в последнее время, когда мир оказался разделенным в вопросе решения энергоперехода. И если МЭА торопит человечество перейти на чистую энергию, требуя как можно быстрее положить конец использованию ископаемого топлива, то ОПЕК предупреждает об опасности столь резких шагов, предлагая осуществлять переход постепенно, не опережая реальные возможности.

Резкий отпор со стороны ОПЕК получил и последний призыв МЕА об электрическом будущем мировой энергосистемы и движению к эре электричества. Картель ведущих мировых производителей нефти в очередной раз напомнил, что энергопереход, с которым так торопит Международное энергетическое агентство, уже сталкивается с проблемами. И обвиняет МЭА в противоречии предыдущим своим отчетам. Как подчеркивают представители ОПЕК, источники энергии зависят друг от друга, а не находятся в перманентном состоянии конкуренции и смены одного другим. Само же Международное энергетическое агентство писало в июле текущего года о росте в 2023 году мирового спроса на уголь до рекордных 8,7 миллиарда тонн, а в отчете по нефти за 2024 год отмечало, что спрос на нее в 2023 году превзошел пик 2019 года. Впрочем, и во всех остальных отчетах эксперты МЭА прогнозировали, что в 2030 году почти 80 процентов мирового спроса на энергию будет удовлетворяться за счет ископаемого топлива.

И в самом деле, трудно предположить, что в течение нескольких лет мир сумеет отказаться от миллиардов тонн угля, сотен миллиардов тонн нефти и кубометров газа. Что же касается эпохи электричества, к которой, как считает МЭА, мир движется на большой скорости, то ее наступление сталкивается с рядом разнообразных сложностей. Так, расширение производства электроэнергии приводит к увеличению в геометрической прогрессии спроса на критически важные минералы, за которые уже разворачивается упорная борьба. Кроме того, высокие темпы энергоперехода потребуют в предстоящие 15 лет роста мировых электросетей практически в том же объеме, который был создан за предыдущие сто лет. Таким образом, ОПЕК считает, что заявления о пиках потребления различных энергоисточников были опровергнуты самой действительностью. Реальность же заключается в том, что мир потребляет сегодня больше нефти, газа, угля и электричества, чем когда бы то ни было. Для справедливого и устойчивого будущего глобальной энергетики, к которому стремится человечество, ОПЕК выступает за идею не единого источника энергии, а совокупности всех видов энергии и технологий их производства.