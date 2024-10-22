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Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»

22 октября 2024, 23:48 644

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили «боится России», но это не является ни проблемой страны, ни проблемой общества или проблемой этих выборов, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По словам президента Грузии, несмотря на то, что «Грузинская мечта» «подчинялась России во всех направлениях», Россия ничего не сделала в ответ – «была закрыта для них тема Абхазии и Осетии».

Зурабишвили считает, что вопрос об объединении Грузии следует поднимать тогда, когда правительство устойчивое, пользуется доверием народа.

«Я думаю, что он (Бидзина Иванишвили) сегодня очень боится России. Он подчинялся во всех направлениях, делал все, о чем его просили, но в реальности Россия ничего не сделала. Они закрыли (им) тему Абхазии и Осетии. Каждый режим в Грузии, у которого есть проблема, пытается оживить себя этой темой. Любые попытки следует предпринимать, когда правительство устойчивое, пользуется доверием народа. В этом случае можно думать о какой-либо стратегии», – цитирует президента SOVA.

Зурабишвили считает, что главная стратегия объединения Грузии – в Евросоюзе. Она заявила, что внешняя политика Грузии не может быть урегулирована при «Грузинской мечте». По ее словам, основатель «Грузинской мечты» пытается успокоить стоящих рядом с ним людей, которые якобы боятся санкций, но «от Бидзины Иванишвили ничего не зависит».

Зурабишвили заявила, что самое важное для международных партнеров – это мирный, демократический переход власти. Глава государства напомнила, что именно она несет ответственность за выполнение оппозиционными партиями пунктов Грузинской хартии перед международными партнерами Грузии.

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