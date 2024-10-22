МВФ назвал Россию четвертой экономикой мира

Самые существенные пересмотры — плюс 0,7 п.п. относительно прежнего раунда ICP — получили Индия и Россия. Доля последней в мировом ВВП в 2024 году прежде оценивалась в 2,9%. По доле в мировом ВВП по паритету покупательной способности Россия обогнала Японию (3,38%). Первые строчки в рейтинге по этому показателю занимают Китай, США и Индия.

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал новый доклад по динамике ВВП стран мира. Доли в мировой экономике пересчитаны исходя из результатов нового раунда Программы международных сопоставлений (ICP), экстраполированных на 2024 год , пишет РБК.

Ранее МВФ считал, что Индонезия обойдет Россию в 2029 году, что не позволит ей быть четвертой экономикой мира. Сейчас из прогноза на 2029 год следует, что Россия останется четвертой с отрывом на 0,2% от Японии (3,23% против 3%) без угрозы потерять эту позицию.

В 2024 году ВВП России должен вырасти на 3,6%, следует из отчета МВФ. Таким образом, прогноз роста был повышен относительно июльской оценки на 0,4 п.п.: тогда он ожидался на уровне 3,2%. На 2025 год фонд понизил свой прогноз относительно роста российской экономики на 0,2 п.п.: в июле он ожидался на уровне 1,5%, сейчас — 1,3%.

Всемирный банк 17 октября в третий раз за год повысил прогноз по росту ВВП России на 2024 год. По сравнению с началом года прогноз улучшился почти на 2 п.п. — до 3,2%. В будущем Всемирный банк прогнозирует снижение темпов экономического роста: в 2025-м, по данным организации, он составит 1,6%, а в 2026-м — 1,1%.