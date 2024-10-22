Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам!

Во второй декаде октября внешнеполитическое ведомство Турции погружено в обсуждение шести наиболее важных для Анкары концептуальных направлений: пересмотра отношений к курдским группировкам в регионе, вопроса Северного Кипра, войны России с Украиной, действий Израиля в Южном Ливане, переговоров между Азербайджаном и Арменией, а также «рестарта» отношений с Германией. Все эти вопросы играют ключевую роль как во внешней политике Турции, так и в процессах, связанных с актуальными вопросами экономики и национальной безопасности. Помимо этого, возросшая интенсивность турецкой дипломатии, как, впрочем, и большинства влиятельных стран мира, во много связана с необходимостью зафиксировать перед президентскими выборами в США основные позиции своей внешней политики.

Кур(д)ская битва Незапланированный визит руководителя регионального правительства Иракского Курдистана Нечирвана Барзани в Турцию, состоявшийся 16 октября, его встреча с Эрдоганом, а также переговоры с министром иностранных дел Хаканом Фиданом и главой турецкой разведки Ибрагимом Калыном могут стать решающими как для внутренней, так и для внешней политики Турции, а также для вопросов безопасности в ближайшем будущем. Отметим два принципиально важных аспекта визита Барзани в Анкару. Во-первых, он состоялся накануне парламентских выборов в Иракском Курдистане, намеченных на 20 октября, а во-вторых, совпал с периодом «призрачного потепления», слухи о котором инициировал лидер ПНД Девлет Бахчели, протянувший руку «Демократической партии», считающейся политическим крылом террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Следует также учесть обеспокоенность иракских курдов, связанную с их возможным отстранением от проекта «Путь развития», соединяющего Анкару с Багдадом на маршруте от Персидского залива до Европы, а также беспокойство Турции поддержкой, которую РПК получает от контролируемого семьей Талабани Патриотического союза Курдистана (ПСК).

Впрочем, включив подконтрольный Демократической партии Курдистана (ДПК) Иракский Курдистан в проект «Путь развития», Анкара смогла одновременно «утолить» региональный аппетит курдов и сыграть важную роль в потеплении отношений между Багдадом и Эрбилем. Однако поддержка РПК со стороны Патриотического союза Курдистана продолжается, а потому Турция вынуждена регулярно наносить удары по террористическим целям в регионах, контролируемых Талабани. Следует также учесть, что визит Барзани совпал с периодом, когда масштабы войны на Ближнем Востоке расширяются, а вероятность ее распространения возрастает. В этой связи аналитики не исключают, что Анкара может создать «региональное уравнение», включив в него министров и депутатов курдского происхождения от правящей Партии справедливости и развития, а также от ДПК Барзани.

А тем временем на Северном Кипре Согласно официальной информации, сразу после встречи с Барзани глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого обсуждались война между Израилем и Ливаном, Украина и вопрос Северного Кипра. А за день до этого разговора генсек ООН пригласил президента Северного Кипра Эрсина Татара и греческого президента Никоса Христодулидиса на «неформальный ужин» в Нью-Йорке, где был обсужден план «4+1». На этой встрече Антониу Гутерриш, два кипрских лидера, а также лидеры Турции и Греции приняли решение провести саммит по Кипру – идея, которая неоднократно согласовывалась, но так и не была реализована. Понятно, что без согласования с Анкарой и Афинами этот дипломатический ужин был бы невозможен. Отмечается также, что встреча в Нью-Йорке стала прямым результатом потепления, наблюдающегося в последние двенадцать месяцев на треке Анкара - Афины.

Как отмечают наблюдатели, поддержание дальнейшего диалога между Турцией и Грецией, целью которого является достижение нового баланса в Восточном Средиземноморье, включая проблему Кипра, может открыть новую страницу стабильности и для всего Ближнего Востока. Именно с этой целью Фидан отправится в Афины на встречу со своим греческим коллегой, намеченную на 8 ноября. Распространится ли война Израиля и Ливана на регион? Существует высокая вероятность того, что после Газы и Ливана Израиль предпримет атаку на Сирию. В то же время, бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что Беньямин Нетаньяху хочет втянуть США в войну с Ираном. Отсюда и предположение Анкары, что еще до выборов 5 ноября в США Нетаньяху расширит масштаб боевых действий. Подтверждением стал недавний ракетный удар ВВС Израиля по городу Латакия в Сирии. Среди вопросов, обсуждавшихся Фиданом с Гутерришем, была также нарушившая все «красные линии» атака Израиля на миротворческие силы ООН в Ливане, в состав которых входят также турецкие военнослужащие.

Судя по всему, до 5 ноября Анкара будет наращивать дипломатический нажим, направленный на предотвращение атак Израиля. Что же касается дальнейших планов Турции, то во многом их определят итоги президентских выборов в США. Безответный вопрос Гюлера Перед началом встречи министров обороны стран НАТО, которая проходила в Брюсселе 17 октября, министр обороны Турции Яшар Гюлер раскритиковал позицию Североатлантического альянса в отношении Украины. «Когда тридцать стран не могут удовлетворить потребности Украины в боеприпасах, готовы ли они, принимая Украину в свои ряды, рисковать войной с Россией?», - спросил Гюлер, подчеркнув, что честный подход к Киеву является единственно правильным. Как известно, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте включил в повестку первого заседания альянса вопрос о приглашении Украины к членству в НАТО, а президент Украины Владимир Зеленский собирается обсудить с министрами обороны альянса свой «План победы».

В свою очередь, Анкара, требуя поддержки Киева, одновременно возобновила призывы к перемирию. Как известно, Турция уже не первый год выражает желание выступить в качестве посредника в переговорах между Москвой и Киевом. Неудивительно, что эта позиция была озвучена и на встрече Гутерриша с Фиданом. Азербайджан и Армения за столом переговоров в Стамбуле И, конечно же, заседание Региональной платформы сотрудничества Южного Кавказа 3+3 в Стамбуле сыграло важную роль в формировании новой региональной повестки. Напомним, что предыдущие встречи на этой платформе проходили 10 декабря 2021 года в Москве и 23 октября 2023 года в Тегеране. Основная повестка дня платформы, созданной после Второй Карабахской войны, вероятно, будет сосредоточена на вопросах «Зангезурского коридора» и возможного мирного договора между Азербайджаном и Арменией.