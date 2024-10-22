USD 1.7000
EUR 1.8395
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Новость дня
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды

Польша допустила высылку российского посла. Захарова уже отреагировала

00:18 272

Власти Польши пока не собираются высылать из страны посла РФ Сергея Андреева, однако не исключают такого развития событий в будущем.

Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Глава польского МИД заявил, что Россия осуществляет против Польши гибридную войну, которая предусматривает распространение дезинформации, кибератаки на учреждения и компании, незаконное пересечение польской границы и диверсионные акции по всей стране.

Он напомнил, что Варшава уже ввела ограничения на передвижение российских дипломатов, чтобы им «было сложно совершать действия, несовместимые с их статусом дипломатов».

«Если мы вышлем посла (России), они, конечно, сделают то же самое. Пока этого не произошло, но если диверсии будут продолжаться, этого нельзя исключать», – добавил Сикорский.

Польский министр в то же время заявил, что «мы знаем, что россияне планируют, поэтому мы посылаем этот твердый сигнал: остановитесь».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление Сикорского словами: «Больше глава МИД Польши ничего и не умеет».

Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью?
Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью? все еще актуально
22 октября 2024, 18:36 3700
Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы
Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы теперь официально
00:28 241
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 1568
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды все еще актуально
22 октября 2024, 16:26 21918
Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»
Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»
22 октября 2024, 23:48 646
Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине
Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине наш комментарий
22 октября 2024, 23:46 583
В Азербайджане берут на работу по знакомству или родству
В Азербайджане берут на работу по знакомству или родству о наших проблемах
22 октября 2024, 23:29 1551
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова сенсационные подробности
22 октября 2024, 20:20 6307
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
22 октября 2024, 15:23 6825
Турция запретила экспорт в Россию военной продукции
Турция запретила экспорт в Россию военной продукции
22 октября 2024, 22:52 1354
Байден призывает Пашиняна: нужно скорее заключить мир с Баку
Байден призывает Пашиняна: нужно скорее заключить мир с Баку обновлено 21:45
22 октября 2024, 21:45 3487

ЭТО ВАЖНО

Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью?
Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью? все еще актуально
22 октября 2024, 18:36 3700
Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы
Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы теперь официально
00:28 241
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 1568
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды все еще актуально
22 октября 2024, 16:26 21918
Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»
Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»
22 октября 2024, 23:48 646
Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине
Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине наш комментарий
22 октября 2024, 23:46 583
В Азербайджане берут на работу по знакомству или родству
В Азербайджане берут на работу по знакомству или родству о наших проблемах
22 октября 2024, 23:29 1551
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова сенсационные подробности
22 октября 2024, 20:20 6307
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
22 октября 2024, 15:23 6825
Турция запретила экспорт в Россию военной продукции
Турция запретила экспорт в Россию военной продукции
22 октября 2024, 22:52 1354
Байден призывает Пашиняна: нужно скорее заключить мир с Баку
Байден призывает Пашиняна: нужно скорее заключить мир с Баку обновлено 21:45
22 октября 2024, 21:45 3487
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться