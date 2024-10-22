Польша допустила высылку российского посла. Захарова уже отреагировала

Власти Польши пока не собираются высылать из страны посла РФ Сергея Андреева, однако не исключают такого развития событий в будущем.

Глава польского МИД заявил, что Россия осуществляет против Польши гибридную войну, которая предусматривает распространение дезинформации, кибератаки на учреждения и компании, незаконное пересечение польской границы и диверсионные акции по всей стране.

Он напомнил, что Варшава уже ввела ограничения на передвижение российских дипломатов, чтобы им «было сложно совершать действия, несовместимые с их статусом дипломатов».

«Если мы вышлем посла (России), они, конечно, сделают то же самое. Пока этого не произошло, но если диверсии будут продолжаться, этого нельзя исключать», – добавил Сикорский.

Польский министр в то же время заявил, что «мы знаем, что россияне планируют, поэтому мы посылаем этот твердый сигнал: остановитесь».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление Сикорского словами: «Больше глава МИД Польши ничего и не умеет».