Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы

Вечером 22 октября пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что в результате авиаудара, нанесенного три недели назад по цели в пригороде Бейрута, был ликвидирован Хашим Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболлы», вместе с ним и глава разведки ливанского движения Хусейн Али-Хазим.

Телеканал «Аль-Арабия» передает, что тело Хашима Сафи ад-Дина было среди 24 тел, обнаруженных под обломками здания.