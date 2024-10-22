Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы
Вечером 22 октября пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что в результате авиаудара, нанесенного три недели назад по цели в пригороде Бейрута, был ликвидирован Хашим Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболлы», вместе с ним и глава разведки ливанского движения Хусейн Али-Хазим.
Телеканал «Аль-Арабия» передает, что тело Хашима Сафи ад-Дина было среди 24 тел, обнаруженных под обломками здания.
В ночь на 4 октября ВВС ЦАХАЛ нанесли около 20 ударов в районе Лайлаки на юге Бейрута, недалеко от международного аэропорта имени Рафика Харири. СМИ сообщали, что целью удара был вероятный преемник Хасана Насраллы на посту генсека «Хезболлы» Хашим Сафи ад-Дин. Издание Axios со ссылкой на израильского чиновника писало, что Сафи ад-Дин находился в бункере глубоко под землей, и на момент публикации было неясно, был ли он убит в результате удара.
Хашем Сафи ад-Дин приходился двоюродным братом Хасану Насралле.