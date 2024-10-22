Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Завершающееся в Стамбуле расследование по делу «Банды новорожденных» глубоко потрясло турецкое общество.
В 494-страничном обвинительном заключении, подготовленном прокуратурой Бакыркёй, которое провело Бюро по расследованию организованной преступности и терроризма прокуратуры стамбульского района Беюкчекмедже, утверждается, что некоторые сотрудники больницы намеренно продлевали сроки пребывания новорожденных пациентов, что привело к смерти некоторых из них.
Группа медицинских работников, действовавшая как преступная организация, обвиняется в фальсификации заключений о том, что состояние некоторых младенцев было тяжелее, чем на самом деле. В материалах расследования утверждается, что эти люди получали взятки от родственников пациентов и распределяли их между собой.
Преступная схема в Стамбуле
Вместо того, чтобы направлять детей в больницы, где им могла быть оказана соответствующая медицинская помощь, они ставили им диагноз о «тяжелом заболевании», после чего направляли младенцев в частные клиники, выбранные через людей из службы «Скорой помощи 112», условия в которых не соответствовали критериям.
Как установило следствие, основная цель банды заключалась не в лечении новорожденных младенцев, а в наживе преступным путем. В результате некоторые младенцы, которых помещали в отделения для новорожденных, представляющих инфекционно-опасную среду, умирали из-за длительного пребывания в них или из-за того, что в направлениях в эти отделения не было никакой необходимости.
Как указано в следственных документах, подозреваемые, независимо от состояния здоровья младенцев, привозили их в заранее определенные частные клиники и удерживали там в «условиях, противоречащих нормальной жизни». Лечение младенцев проводилось медсестрами, что привело к гибели детей. Все это было спланировано для получения больших выплат от Организации социального обеспечения Турции.
В частности, в обвинительном акте говорится, что шестимесячный младенец был отправлен не в отделение реанимации для детей, а в отделение для новорожденных без врачей, где он умер из-за вмешательства медсестры. Чтобы скрыть происшествие, была составлена выписка с измененным временем смерти младенца.
Судя по материалам следствия, семьи детей, нуждающихся в реанимации, подвергались эксплуатации со стороны организованной группы врачей и медсестер. Попавшее в руки турецких СМИ заявление матери одного из младенцев, который умер в отделении для новорожденных, показывает, насколько развитой и налаженной была система вымогательства денег.
«Моя дочь провела три ночи в реанимации. Потом один из врачей сказал мне: «Это место для месячных детей, если твой ребенок останется здесь, то умрет. Переведите ее в другую больницу». Но мы не смогли найти нужную больницу. Врач, ответственный за реанимацию, назвал нам одну из них и сказал, что реанимации в ней стоит 7.000 лир за ночь и что моей дочери понадобится две недели лечения. Я заплатила 35 тысяч лир. Меня заставили купить много медицинских принадлежностей. На следующий день мне позвонили и сказали, что я должна вернуться в больницу. Когда я приехала, врач сказал, что утром моя дочь умерла…»
Кто разоблачил группу?
Согласно обвинительному заключению, главарем банды вымогателей является владелец компании Medisense Sağlamlık Hizmetleri доктор Фират Сары. Чтобы расширить свою преступную сеть, этот человек арендовал в некоторых частных больницах Стамбула отделения для новорожденных и назначал в них медсестер, выдававших себя за врачей-педиатров.
В ходе следствия стало известно, что ранее Фират Сары уже привлекался к суду за связи с террористической организацией РПК. В своих показаниях Сары отверг все обвинения. Заявив следователю, что «все в порядке», Сары дал скандальные показания о средствах на своем банковском счете.
В обвинительном заключении упоминаются девять стамбульских больниц, в которых произошли события, приведшие к смерти младенцев. Все они по решению Министерства здравоохранения были закрыты. Преступная организация, созданная Фиратом Сары, состояла из 47 человек. Двадцать два члена банды уже арестованы.
В 2023 году банда привлекла внимание после жалобы одной матери. В результате Минздрав начал расследование. Камал Мемишоглу, нынешний министр здравоохранения, занимавший в то время пост начальника управления здравоохранения Стамбульской провинции, официально обратился в полицию для расследования инцидента.
Кто угрожал прокурору?
Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что 21 мая 2023 года прокуратура Беюкчекмедже начала расследование инцидента, к которому позднее подключилось Управление по борьбе с финансовыми преступлениями полиции Стамбула.
Прокурор Е.Е., расследовавший дело о незаконной транспортировке новорожденных в частные больницы Стамбула, получал угрозы от Мустафы Кемала Зенгина. Прокурор вызвал Зенгина в свой кабинет для допроса, которые был заснят на видеокамеру.
В ходе допроса Зенгин, утверждавший, что является членом «глубокой» группы, готовившей покушение на Папу Римского, угрожал прокурору, заявив, что «глубокая группа» может причинить вред ему и его семье. Зенгин предложил прокурору отказаться от расследования дела о гибели младенцев, после чего был арестован прямо в кабинете прокурора.
Вся Турция с нетерпением ждет начала судебного процесса по делу, в результате которого погибли более десяти младенцев. Уже известно, что прокуроры потребуют для многих членов банды, включая ее главаря, пожизненного заключения.