Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах

Завершающееся в Стамбуле расследование по делу «Банды новорожденных» глубоко потрясло турецкое общество. В 494-страничном обвинительном заключении, подготовленном прокуратурой Бакыркёй, которое провело Бюро по расследованию организованной преступности и терроризма прокуратуры стамбульского района Беюкчекмедже, утверждается, что некоторые сотрудники больницы намеренно продлевали сроки пребывания новорожденных пациентов, что привело к смерти некоторых из них. Группа медицинских работников, действовавшая как преступная организация, обвиняется в фальсификации заключений о том, что состояние некоторых младенцев было тяжелее, чем на самом деле. В материалах расследования утверждается, что эти люди получали взятки от родственников пациентов и распределяли их между собой.

Преступная схема в Стамбуле Вместо того, чтобы направлять детей в больницы, где им могла быть оказана соответствующая медицинская помощь, они ставили им диагноз о «тяжелом заболевании», после чего направляли младенцев в частные клиники, выбранные через людей из службы «Скорой помощи 112», условия в которых не соответствовали критериям. Как установило следствие, основная цель банды заключалась не в лечении новорожденных младенцев, а в наживе преступным путем. В результате некоторые младенцы, которых помещали в отделения для новорожденных, представляющих инфекционно-опасную среду, умирали из-за длительного пребывания в них или из-за того, что в направлениях в эти отделения не было никакой необходимости. Как указано в следственных документах, подозреваемые, независимо от состояния здоровья младенцев, привозили их в заранее определенные частные клиники и удерживали там в «условиях, противоречащих нормальной жизни». Лечение младенцев проводилось медсестрами, что привело к гибели детей. Все это было спланировано для получения больших выплат от Организации социального обеспечения Турции. В частности, в обвинительном акте говорится, что шестимесячный младенец был отправлен не в отделение реанимации для детей, а в отделение для новорожденных без врачей, где он умер из-за вмешательства медсестры. Чтобы скрыть происшествие, была составлена выписка с измененным временем смерти младенца.

Судя по материалам следствия, семьи детей, нуждающихся в реанимации, подвергались эксплуатации со стороны организованной группы врачей и медсестер. Попавшее в руки турецких СМИ заявление матери одного из младенцев, который умер в отделении для новорожденных, показывает, насколько развитой и налаженной была система вымогательства денег. «Моя дочь провела три ночи в реанимации. Потом один из врачей сказал мне: «Это место для месячных детей, если твой ребенок останется здесь, то умрет. Переведите ее в другую больницу». Но мы не смогли найти нужную больницу. Врач, ответственный за реанимацию, назвал нам одну из них и сказал, что реанимации в ней стоит 7.000 лир за ночь и что моей дочери понадобится две недели лечения. Я заплатила 35 тысяч лир. Меня заставили купить много медицинских принадлежностей. На следующий день мне позвонили и сказали, что я должна вернуться в больницу. Когда я приехала, врач сказал, что утром моя дочь умерла…» Кто разоблачил группу? Согласно обвинительному заключению, главарем банды вымогателей является владелец компании Medisense Sağlamlık Hizmetleri доктор Фират Сары. Чтобы расширить свою преступную сеть, этот человек арендовал в некоторых частных больницах Стамбула отделения для новорожденных и назначал в них медсестер, выдававших себя за врачей-педиатров. В ходе следствия стало известно, что ранее Фират Сары уже привлекался к суду за связи с террористической организацией РПК. В своих показаниях Сары отверг все обвинения. Заявив следователю, что «все в порядке», Сары дал скандальные показания о средствах на своем банковском счете.