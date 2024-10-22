Баку раскритиковал еврокомиссара Шмита: «Не имеете морального права…»

Министерство иностранных дел Азербайджана отвергает неприемлемое, безосновательное и полностью предвзятое заявление, сделанное в адрес Азербайджана еврокомиссаром по вопросам занятости и социальных прав Николасом Шмитом во время дискуссий в Европарламенте.

«Это заявление еврокомиссара, подготовленное Европейской службой внешних связей (ЕСВС), совершенно далеко от реальности и является очередной неудачной попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Утверждения о том, что некоторые граждане Азербайджана привлекаются к уголовной ответственности в силу своих политических убеждений или взглядов, или что уголовные дела с участием лиц, выдающих себя за журналистов или правозащитников, имеют политическую подоплеку, в корне неверны. Подобный подход ЕСВС и Европарламента является неэффективным и долгое время не дает никаких результатов, а лишь усложняет отношения между Азербайджаном и Европой», - отмечается в заявлении представителя МИД Азербайджана.

Гаджизаде указал, что «еврокомиссар не имеет морального права говорить о проблемах прав человека в Азербайджане и мирных усилиях между Азербайджаном и Арменией на фоне полного игнорирования соответствующими институтами Евросоюза 30-летней агрессии Армении против Азербайджана, систематических проблем в сфере прав человека, растущей исламофобии и неоколониализма в некоторых странах ЕС».

«В то же время попытки связать 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) с политически мотивированными вопросами, не соответствующими характеру реагирования на изменение климата, показывают истинное лицо некоторых европейских политиков. Мы решительно призываем Европейский парламент и ЕС в целом отказаться от односторонней позиции, которая противоречит миру и стабильности в регионе», - говорится в заявлении представителя МИД Азербайджана.