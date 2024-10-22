Планы Блинкена поменялись

Госсекретарь США Энтони Блинкен, совершающий турне по ближневосточному региону, согласно графику поездки в среду, 23 октября, должен был посетить Иорданию. Источник в Госдепартаменте США сообщил журналистам, что в расписании произошли изменения: вместо Иордании Блинкен отправится в Саудовскую Аравию.

По словам источника, темой переговоров в Эр-Рияде станет нормализация отношений с Израилем.

Это уже 11-й визит Энтони Блинкена на Ближний Восток с начала военных действий в секторе Газа.