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Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Новость дня
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды

«Хезболле» никуда не деться от ударов Израиля

01:08 343

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не прекратит ударов по движению «Хезболла» даже после завершения наземных действий в Ливане, заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Галант сказал, что Израиль продолжит систематически атаковать все подразделения террористической организации, даже когда завершится наземная операция, пока жители северного Израиля не вернутся домой, а силы «Хезболлы» не отойдут из Южного Ливана», - информирует The Times of Israel.

Также Галант заявил о необходимости заменить движение ХАМАС в секторе Газа другими «региональными и местными объединениями» для управления анклавом. Кроме того, министр заявил, что США должны поддержать Израиль после планируемой им акции в отношении Ирана.

«Совместная позиция США с Израилем после нашей атаки на Иран усилит сдерживание в регионе и ослабит ось зла», - цитирует Галанта The Times of Israel.

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