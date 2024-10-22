Израиль ударил и по Дамаску

Авиация Израиля 21 октября ударила по району Дамаска, погибли два человека, ранения получили трое жителей сирийской столицы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«21 октября в результате удара израильской авиации по району Аль-Меззе в городе Дамаске погибли двое и получили ранения трое жителей сирийской столицы», - цитирует ТАСС российского военного.