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Любовь к бильярду подвела «крестного отца»

01:35 513

В Колумбии в результате совместной операции местной полиции, Европола и итальянских карабинеров задержали наркоторговца Густаво Ночеллу по прозвищу Гермес. Об этом сообщил глава национальной полиции Колумбии Уильям Рене Саламанка Рамирес в соцсети Х.

Операцию по задержанию итальянца назвали «Минерва», она длилась более шести месяцев. Глава колумбийской полиции назвал преступника одним из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире.

«Бильярдный стол выдал очередного «крестного отца» итальянской мафии! Мы поймали в Медельине одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире, итальянца Густаво Ночеллу», — написал Рамирес, не уточнив, как бильярдный стол помог в поимке Гермеса.

Associated Press поясняет, что мужчина менял съемные квартиры каждые три месяца, чтобы скрываться от полицейских, но ведомство обратило внимание: в каждое жилище он ставил один и тот же бильярдный стол. Спецслужбы проследили за перемещением стола и вычислили новое место жительства Гермеса. Его задержали в роскошной квартире в Эль-Побладо — одном из наиболее престижных районов колумбийского города Медельин.

По оценке силовиков, он был главным связующим звеном между итальянскими мафиозными кланами и южноамериканскими картелями, особенно колумбийскими, и отвечал за координацию доставки кокаина из Колумбии в Амстердам на кораблях и парусных лодках, а после — транспортировку в Неаполь.

По словам Рамиреса, в последние месяцы колумбийским и европейским правоохранителям удалось задержать более 40 торговцев наркотиками.

«Борьба с незаконным оборотом наркотиков ведется не против крестьян, а против наркобаронов. Все остальное — отговорки, чтобы обниматься с главарями», — написал в X колумбийский президент Густаво Петро.

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