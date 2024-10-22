Для Украины подготовили 200 военных летчиков

200 украинских военных летчиков прошли подготовку в Великобритании, сообщил замглавы Минобороны Соединенного Королевства Люк Поллард на своей странице в X.

«Вы знали, что Великобритания уже обучила 200 украинских пилотов? Сегодня я посетил церемонию выпуска группы летчиков, которые проходили тренировочный курс королевских ВВС. Скоро эти пилоты будут летать на украинских F-16. Британия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», - написал он.

Украинские военные летчики начали проходить подготовку в Великобритании с сентября 2023 года.