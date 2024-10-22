USD 1.7000
EUR 1.8395
RUB 0.0176
Подписаться на уведомления
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Новость дня
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды

Для Украины подготовили 200 военных летчиков

01:42 369

200 украинских военных летчиков прошли подготовку в Великобритании, сообщил замглавы Минобороны Соединенного Королевства Люк Поллард на своей странице в X.

«Вы знали, что Великобритания уже обучила 200 украинских пилотов? Сегодня я посетил церемонию выпуска группы летчиков, которые проходили тренировочный курс королевских ВВС. Скоро эти пилоты будут летать на украинских F-16. Британия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», - написал он.

Украинские военные летчики начали проходить подготовку в Великобритании с сентября 2023 года.

Баку раскритиковал еврокомиссара Шмита: «Не имеете морального права…»
Баку раскритиковал еврокомиссара Шмита: «Не имеете морального права…»
00:48 1337
Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью?
Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью? все еще актуально
22 октября 2024, 18:36 4010
Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы
Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы теперь официально
00:28 1117
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 2342
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды все еще актуально
22 октября 2024, 16:26 22558
Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»
Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»
22 октября 2024, 23:48 1198
Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине
Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине наш комментарий
22 октября 2024, 23:46 1008
В Азербайджане берут на работу по знакомству или родству
В Азербайджане берут на работу по знакомству или родству о наших проблемах
22 октября 2024, 23:29 2596
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова сенсационные подробности
22 октября 2024, 20:20 7126
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
22 октября 2024, 15:23 7069
Турция запретила экспорт в Россию военной продукции
Турция запретила экспорт в Россию военной продукции
22 октября 2024, 22:52 1791

ЭТО ВАЖНО

Баку раскритиковал еврокомиссара Шмита: «Не имеете морального права…»
Баку раскритиковал еврокомиссара Шмита: «Не имеете морального права…»
00:48 1337
Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью?
Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью? все еще актуально
22 октября 2024, 18:36 4010
Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы
Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы теперь официально
00:28 1117
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 2342
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды все еще актуально
22 октября 2024, 16:26 22558
Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»
Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»
22 октября 2024, 23:48 1198
Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине
Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине наш комментарий
22 октября 2024, 23:46 1008
В Азербайджане берут на работу по знакомству или родству
В Азербайджане берут на работу по знакомству или родству о наших проблемах
22 октября 2024, 23:29 2596
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова сенсационные подробности
22 октября 2024, 20:20 7126
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
Армения гадает: а что, если Азербайджан откажется?
22 октября 2024, 15:23 7069
Турция запретила экспорт в Россию военной продукции
Турция запретила экспорт в Россию военной продукции
22 октября 2024, 22:52 1791
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться